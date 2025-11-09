政院明年推動擴大自主都更 地主住戶 免與建商分容積

行政院明年推動擴大自主都更政策，提供住戶自組都市更新會的財政與專業雙重協助。圖為新北市老社區。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕「都更條例」實施二十七年來，僅完成一二〇〇案，行政院明年推動擴大自主都更政策，提供住戶自組都市更新會的財政與專業雙重協助，除加碼補助獎勵外，並由中央都更基金提供十倍的信保總額，同時建立「一條龍」全案管理機構，協助都更計畫執行，讓房地所有權人不用跟建商分土地容積，享有更多使用面積。

賴清德總統九月出席危老都更博覽會時，拋出自主都更金融信保機制後，行政院長卓榮泰上月在立院答詢時也表示，正研擬「自主都更」政策。

請繼續往下閱讀...

加碼補助獎勵 給10倍信保總額

建立一條龍管理機構 協助執行

官員解釋，根據「都更條例」依實施者可分為政府主導的「公辦都更」、建商支持的「民辦都更」，以及住戶發起的「自主都更」。政府已對自主都更補助都市更新會成立與規劃費，其中事業計畫最高五百萬元、權利變換計畫三百萬元，未來可望加碼。

對於自主都更貸款不易，官員透露，央行的不動產貸款集中度管理，過去是把危老與都更一起計算，現在特別把自主都更「撈出」，另外計算，若銀行貸款超出水位，可彈性調整。此外，中央都更基金也提供信保機制，協助銀行核貸，都更基金投入一倍的信保額度到中小企業信保基金，可提供十倍的信保總額，而明年度也編列撥補都更基金五億元。

針對都更程序繁瑣，官員指出，內政部將修正「都更條例」，讓類似建經公司的全案管理專門機構法制化，協助民眾落實都更計畫，也會修法簡化行政程序。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法