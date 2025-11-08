出口大驚奇！10月出口首破600億美元 年增49.7%

近1年台灣出口統計（資料來源：財政部統計處 製表：記者鄭琪芳）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕出口大驚奇！財政部昨公布十月出口六一八億美元、創史上新高，且再度超車南韓，年增四十九．七％、為十五年半最大增幅；前十月出口五一四四．五億美元、年增三十一．八％，提前刷新歷年新高，且首度衝破五千億美元。

財政部統計處長蔡美娜表示，十月出口大放光彩，首度超過六〇〇億美元，可歸納四個原因，包括：全球經濟基本面穩定、AI及高效能運算需求火熱、消費性電子新品鋪貨效應發酵以及傳統外銷旺季。（歐新社檔案照）

10月出口創15年最大增幅 再度超車南韓

財政部預估，十一月出口五五五億至五七五億美元、年增三十五％至四十％，第四季出口有望再創新高，全年出口上看六千億美元、增幅上看三成。

前10月出口5144.5億美元寫新高 全年更上看6千億美元

十月進口為三九二．二億美元，月減六．三％、年增十四．六％；累計一至十月進口三九二六．三億美元、年增二十一．三％。出、進口相抵，十月出超二二五．八億美元、創歷年單月新高，年增一五五．二億美元；前十月出超一二一八．二億美元，年增五五三．一億美元。

財政部統計處長蔡美娜表示，十月出口大放光彩，首度超過六〇〇億美元，可歸納四個原因，包括：全球經濟基本面穩定、AI及高效能運算需求火熱、消費性電子新品鋪貨效應發酵以及傳統外銷旺季。她說，AI熱度始料未及，預料出口一路走紅到年底、至少連二十六紅，追平史上第二長上升週期。

主要貨品中，資通與視聽產品出口改寫新高、年增一．四倍，對出口增幅貢獻七成八，主因對美國出貨猛爆式成長；電子零組件年增二十七．七％，兩者併計增七十三．一％；其餘貨類平均年減〇．三％，以基本金屬及其製品年減十一．六％較差，主因全球鋼市需求疲軟。前十月電子零組件、資通與視聽產品出口占比達七十三．二％，兩者併計年增四十八．四％，其餘貨類僅增一％。

單月對美出口年增1.4倍 穩居第一大市場

另，十月對五大市場出口均上升，對美國年增一．四倍、貢獻出口增幅逾六成最多，出口占比升至三十四．二％，超出中港占比十一個百分點，穩居第一大出口市場；對東協、歐洲、日本、中港各增四十％、二十六．二％、十九．八％及三．二％。前十月對美出口增六十三．三％，出口占比二十九．五％、為三十五年同期新高；對東協占比十九．一％、創歷年新高，對中港占比降至二十七％、為二十四年新低。

