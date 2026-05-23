黃仁勳透露：兒子在家養了大龍蝦 為全家做很多事

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日抵台，隨即前往南港瓶蓋工廠「養龍蝦」，參與輝達台北開發者大會Meet‑A‑Claw，黃仁勳驚喜現身，讓現場參與者興奮無比。（記者塗建榮攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日抵台，隨即前往南港瓶蓋工廠「養龍蝦」，參與輝達台北開發者大會Meet‑A‑Claw，黃仁勳驚喜現身，讓現場參與者興奮無比，黃仁勳表示，龍蝦讓大家都可打造自己的AI，實在太不可思議了，現在他在工作上會使用他的龍蝦，他的兒子Spencer（黃勝斌）更在家裡使用一台大型電腦，用來運行他的龍蝦，兒子的龍蝦會幫助Lori（黃仁勳老婆）、他本人以及整個家庭能做很多事情。基本上，你只需要告訴龍蝦你需要什麼。

黃仁勳說，你只要告訴龍蝦「你的角色是什麼」，也許你是軟體工程師，也許是數位藝術家，也可能是建築師或室內設計師，再提供背景資訊，例如想要一棟義大利風格的房子，先給它房子的平面配置與結構圖，告訴它現在希望設計出一個漂亮的客廳與廚房，並以3D圖像呈現，再告訴它要使用哪些工具，像是Blender電腦繪圖軟體、AutoCAD或OpenAI的影片與影像工具等，指定它使用各種不同工具，接著它就會去幫你設計出漂亮的廚房，或是美麗的房子，這真的非常驚人。

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