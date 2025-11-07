財經青紅燈》小沈當年也是禿鷹？

寶佳集團一石二鳥，中石化直衝漲停。（資料照）

■高嘉和

寶佳集團「伏擊」威京集團旗下中工，甚至劍指另一家中石化。中工高層群起激憤，直指寶佳是「趁火打劫」、「動機可議」，就是「禿鷹」；但小沈當年入主原為經濟部旗下國營事業的中石化、中工，難道沒被質疑也是「禿鷹」嗎？

經濟部在1990年代推動旗下中石化、中工、中鋼等國營事業民營化，釋股過程爆發不少爭議，當時送交立院的檢討報告，就聚焦在中工與中石化，飽受社會質疑之處包括股權釋出方式、價格設定，以及是否造成財團化等。



這兩家公司釋股過程都有當年小沈旗下事業「京華證券」的身影。報告就點出，承銷商未能成功將股票賣給大眾，幾乎所有股份都「自行消化」；加上委託書爭議，引發「以小博大」、「財團化」等強烈質疑。雖然沈慶京本人及其集團均否認，稱民營化過程符合法規，但當初各界質疑的種種手法，難道不是近幾年來所謂「禿鷹」、「門口外的野蠻人」的教材範本嗎？

寶佳集團所屬的櫻花建設、大華建設、皇普建設等，過去都是透過市場收購而來，寶佳也曾因四處插旗金融股而惹議。根據華建公告，這次買進中工近12趴股權，非借錢疊槓桿的「空手到」，自有資金達23.1億、貸款僅935萬；另中工質疑寶佳有違反證券交易法等相關規定，但寶佳「插旗」經驗豐富，理應很難被抓到「把柄」吧？

華建公告明確指出「收購股份目的是併購」，接著「掌門人」林家宏發聲，強調「幫員工加薪，不是情義，是責任；為股東創造利益，不是口號，是成果」。這場經營權大戰才剛吹起號角，若寶佳真奪下中工、遙指中石化，那對小沈數十年打造商業帝國的打擊，絕對遠大於捲入「京華廣場開發案」的司法調查。

