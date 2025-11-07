盤勢分析》量價背離 短線需站回10日線

台股昨一度重新站回28000點 新台幣微升0.8分暫收30.946元。（記者陳梅英攝）

美股四大指數齊漲，加上MSCI（明晟）調高台股在全球市場權重，台股昨在台積電（2330）撐盤及記憶體族群領漲下，加權指數一度收復2萬8000點大關，不過終場仍收在27899.45點，上漲182.39點，成交值約5千億元。

外幣匯率行情表（11/06）

外資昨賣超51.6億元、投信買超23.5億元、自營商買超43.9億元，三大法人合計買超15.8億元；外資台指期淨空單昨減少2171口，累積外資台指期淨空單為2萬9917口。

請繼續往下閱讀...

根據MSCI昨公布的半年度調整，台股於「MSCI全球市場指數」權重2.25%，上升0.02個百分點，將在11月24日收盤生效。至於台股在「MSCI全球新興市場指數」、「MSCI亞洲除日本指數」權重則保持不變，分別維持在20.46%與23.15%。

台新投顧指出，南韓三星、SK海力士已通知客戶第四季DRAM和NAND Flash價格上調最多3成，凸顯AI需求持續帶動記憶體市場強勁發展，可繼續留意相關個股。此外，隨著台積電亞利桑那州二廠與三廠陸續完工，預期美國本土製造的晶圓比重將會提高，周邊廠務、設備、矽晶圓、特化等供應鏈也可望受惠。

元大投顧從技術面觀察，加權指數短線需重新站回10日線支撐，以及封閉向下缺口，多頭方才能拿回強勢主導權。目前量價結構出現背離，以及融資水位本週達3000億以上，法人調節態勢明顯，後續若法人由賣轉買、融資買盤收斂，有機會扭轉籌碼凌亂的現象。（記者方韋傑）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法