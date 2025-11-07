AI需求旺 勤誠、建準Q3創新高

勤誠10月營收19.9億元。圖為總經理陳亞男。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕CSP（雲端服務提供商）的AI伺服器需求強勁，帶動供應鏈營運持續提升。伺服器機殼大廠勤誠（8210）、散熱風扇廠建準（2421）昨公告第三季財報，兩家公司單季獲利皆創新高、前三季獲利也皆超過去年全年，表現犀利。

勤誠第三季稅後淨利9.9億元，季增19%、年增54%，每股稅後盈餘（EPS）8.01元，前三季稅後淨利24.9億元、年增70%，每股稅後盈餘20.45元，獲利已超過去年全年。

勤誠表示，第三季受惠CSP的AI伺服器需求持續、通用型伺服器市場回溫，加上機櫃出貨也優於預期，挹注營運增溫；第四季各大CSP的AI與雲端的動能強勁，後市營運正向；此外，馬來西亞廠預期明年中啟動、美國廠持續推進，挹注明年營運。

而建準第三季稅後淨利6.94億元，季增86%、年增99%，每股稅後盈餘2.55元，創單季新高，前三季稅後淨利15.4億元、年增46%，每股稅後盈餘5.65元，也超過去年全年。

建準第三季伺服器營收比重達46.8%，AI伺服器比重則為23.5%。執行副總吳晉賜指出，已取得輝達GB200、GB300架構伺服器訂單，第三季起出貨、第四季陸續爭取新訂單，以整體的GPU、ASIC伺服器需求來看，第四季、明年展望樂觀，毛利率也將持續轉佳。

建準耕耘水冷散熱零組件

建準目前仍以風扇為核心，不過近期也耕耘水冷散熱零組件，吳晉賜說明，第四季新北研發中心、中國產能將同步到位，年底將小批量試產水冷板，明年第一季量產，CDU（冷卻液分配裝置）明年上半年取得安規許可，水冷布局如期推進。

