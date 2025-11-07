AIT處長谷立言：美國再工業化 台灣機械業可協助

機械公會理事長莊大立。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕機械公會昨舉行80週年慶酒會，機械公會理事長莊大立表示，機械業發展到一定程度就像摩爾定律較難突破，他以大聯盟球星大谷翔平比喻，全球就只有一個二刀流，產業也很難有二刀流，應在各別領域「專精」，並尋求「利基市場」，透過兩大策略可持續發展。

賴清德總統昨日出席「台灣機械工業同業公會80週年酒會」，與立法院副院長江啟臣（左三）、經濟部長龔明鑫（右二）、美國在台協會台北辦事處處長谷立言（右一）、台灣機械工業同業公會理事長莊大立（左四）等一同切蛋糕慶生。（記者張嘉明攝）

理事長：各別領域拚專精

莊大立指出，台灣面對中國、日本、韓國等競爭對手，日幣有匯率貶值帶給其廠商優勢，韓國則大量製造拚價格，中國更讓廠商可先試用才付款，各國帶來的競爭壓力不相同。面對大量製造或許可透過成立「控股公司」一起採購、降低成本，但台灣還是很難用量比拚，仍需要專精，譬如在齒輪、模具加工等，而國防、航太也是機械業的穩健市場，可爭取維修機會。

談到匯率與台美關稅問題，莊大立重申，匯率不要大升大降，讓業者出口穩定，台美關稅稅率要越低越好，並且盡快公布。他也表示，受到關稅衝擊，政府編列相關預算協助，理解資源分配有限，但期待專案申請條件可以更為寬鬆。

總統：爭取關稅調降不疊加

總統賴清德昨出席酒會致詞時也提到，美國總統川普希望美國再工業化，需要機械業，美國要成為全球AI中心更要半導體、資通訊、電子零組件協助。他直言，全球面對供應鏈重組，產業承受很大壓力，政府持續努力與美國達成協議，包括爭取關稅調降且不疊加，232條款爭取優惠待遇等，讓台灣相較於鄰近國家可更具競爭力。

AIT處長谷立言也說，美台經貿關係邁向全新的黃金時代，迎來重大商機，背後推手正是AI革命，台灣機械業者可協助美國再工業化、打造非紅供應鏈與拓展國防工業。他更點名，無人機系統可整合供應鏈，稀土開採加工設備也是值得投資的領域，可提升供應鏈韌性與安全。

