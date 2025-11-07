全球化布局奠定基礎 緯穎美國廠下月啟用

緯穎董事長洪麗寗表示，公司在全球化策略下持續深化美洲佈局。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器代工大廠緯穎（6669）董事長洪麗寗昨日表示，公司在全球化策略下持續深化美洲布局，繼墨西哥廠營運成熟後，今年年初拍板於美國設廠，預計12月啟用。新廠的主持與工程、經營團隊，將由擁有10多年經驗的墨西哥核心幹部負責，台灣團隊則掌握財務與支援環節，形成跨境集團協作體系，展現緯穎在多國營運的延展性。

跨境集團協作體系 展現多國營運延展性

洪麗寗昨日出席論壇，談到公司體系「又大又重」，早期即以全球化為目標，涵蓋美洲、歐洲與亞太多國市場，逐步建立多區域交付能力。自2019年起，亞太營運重心從中國外移，轉向靠近新加坡邊界的區位，搭配資料中心熱點發展，強化區域間的運算與數據支援。有鑑於美中貿易戰，公司進一步決定「一定要拿下美國市場」，並以墨西哥為跳板推進北美製造鏈。

請繼續往下閱讀...

以墨西哥為跳板 一定要拿下美國市場

洪麗寗說，美國廠選址考量除供應鏈距離外，也重視能源條件，「美國的電力多樣性高，德州尤其容易取得電力」，旗下工廠位於德州邊境城市艾爾帕索（El Paso）跨境區域，能結合墨西哥團隊既有的語言與生產優勢，並直接連結美國供應鏈網絡。此外，團隊同時與當地電力公司等單位協調，確保啟用初期即具備穩定的營運條件。

台灣財管與製程 強大後援

洪麗寗指出，面對AI時代帶來的產能與價格競爭壓力，公司持續使用AI技術、導入AI，強化供應鏈計畫與生產效率。擴張過程中雖充滿挑戰，但透過墨西哥與美國團隊的協作，加上台灣的財務管理與製程支援，緯穎已逐步形成從拉丁美洲到北美市場的完整生產鏈，為未來全球擴張奠定了基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法