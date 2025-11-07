AI拉動出口大爆發 台經院：今年經濟成長率挑戰6％

台經院院長張建一昨表示，AI一支獨秀帶動出口暢旺，台經院上修今年經濟成長率為5.94％，有望突破6％。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台經院昨日公布二〇二六年度景氣預測，且上修今年經濟成長率為五．九四％，較七月預測值三．〇二％，大增二．九二個百分點。台經院院長張建一預估，今年經濟成長率有望突破六％，除了AI（人工智慧）一枝獨秀帶動出口旺盛，近期普發現金一萬元上路，民間消費對GDP（國內生產毛額）貢獻可再創造〇．三到〇．四個百分點。

上修全年經濟成長率至5.94％

台經院昨舉辦「二〇二六年景氣展望與產業趨勢研討會」。張建一指出，今年AI一枝獨秀，相關產業包括半導體、伺服器、重電設備等表現不錯，但傳統產業則受到出口景氣與中國低價傾銷等影響，例如紡織、石化、鋼鐵都不太好，但明年傳產不會比今年差。

台經院指出，今年台灣經濟表現亮眼，前三季成長率分別達五．四五％、八．〇一％與七．六四％，成長動能以貿易與投資為主，前三季輸出、資本形成及民間消費概估年增二十八．五五％、六．九％與〇．九一％，主因是美國關稅與中國內捲效應，抑制傳產出口與汽車銷售，但美國人工智慧投資熱潮帶動台灣設備投資與商品出口，使科技產業成為主要成長引擎。

展望未來，台經院表示，AI短期應還不會泡沫化，只要各國持續投資AI基礎建設、發展主權AI，仍可拉動台灣出口，只是今年成長率已經非常可觀，高基期影響下，明年AI不會像今年這麼熱；預估二〇二六年GDP成長率為二．六％，較今年更新後的五．九四％減少三．三四個百分點。

