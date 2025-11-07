全民大減稅！明年綜所稅免稅額調高4千元 薪資扣除額調高9千元

全民大減稅！因物價漲幅達調整門檻，明年度綜所稅免稅額可望調高四千元、至十．一萬元，標準扣除額調高五千元、至十三．六萬元。財政部預計年底公告實際調整情況，後年五月申報明年度綜所稅適用，全國約七百萬申報戶受惠。（中央社）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕全民大減稅！因物價漲幅達調整門檻，明年度綜所稅免稅額可望調高四千元、至十．一萬元，標準扣除額調高五千元、至十三．六萬元；薪資所得及身心障礙特別扣除額調高九千元、至二十二．七萬元，且綜所稅課稅級距及退職所得免稅額也將調高。財政部預計年底公告實際調整情況，後年五月申報明年度綜所稅適用，全國約七百萬申報戶受惠。

綜所稅免稅額、扣除額等預估調整表（製表：記者鄭琪芳）

後年申報適用 700萬戶受惠

現行「所得稅法」規定，綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、課稅級距等，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整累計漲三％以上，按上漲程度調整。根據主計總處最新數據，CPI已較上次調整累計上漲約四．一三％；以此計算，預估二〇二六年度綜所稅免稅額將由九．七萬元調高至十．一萬元，標扣額由十三．一萬元調高至十三．六萬元（有配偶者二十七．二萬元），薪資及身障扣除額由二十一．八萬元調高至二十二．七萬元。

單身租屋族年收64.4萬以下免繳稅

以雙薪四口之家為例，綜所稅免稅額調高四千元，報稅時可多扣除一．六萬元；標扣額調高五千元，多扣除一萬元；薪扣額調高九千元，多扣除一．八萬元；合計可多扣除四．四萬元，按適用稅率五％至四十％計算，將可省稅二二〇〇元至一．七六萬元。

若是單身上班族在外租屋，後年申報明年度綜所稅，年所得六十四．四萬元以下免繳稅。

此外，二〇二六年度綜所稅課稅級距及退職所得定額免稅金額也將調高，其中課稅級距預估調整為所得淨額（所得總額減除免稅額及扣除額）六十一萬元以下適用稅率五％、六十一萬至一三八萬元稅率十二％、一三八萬至二七七萬元稅率二十％、二七七萬至五一九萬元稅率三十％、五一九萬元以上適用稅率四十％。

