加油族注意！下週國內油價最多擬降0.3元

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族等等！國際油價上漲，但中油啟動平穩措施，下週國內汽油預估調降0.1-0.3元、柴油調漲0.1-0.3元。

美國商用原油庫存連兩週下降，導致國際油價上漲。中油累算至2月5日之7D3B週均價為67.10美元，較上週上漲0.62美元。本週新臺幣兌美元匯率為31.596元，較上週貶值0.177元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.6元，柴油調漲0.2元。

但中油啟動平穩措施後，預計下週汽油調降0.1-0.3元、柴油調漲0.1-0.3元。

若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1-27.3元、95無鉛汽油每公升28.6-28.8元、98無鉛汽油每公升30.6-30.8元、超級柴油每公升26.4-26.7元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，以中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

