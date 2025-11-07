防堵中國 美與馬柬協議埋「毒丸條款」

英國《金融時報》報導，美國總統川普政府上週在與馬來西亞和柬埔寨簽署的貿易協議中加入了「毒丸條款」（poison pills），條款規定如果任何國家簽署了可能「危及美國基本利益」或「對美國國家安全構成實質威脅」的類似協議，美國有權可以終止該協議，等於為華府在與中國的戰略競爭中，創造了一種新的外交武器。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，美國總統川普政府上週在與馬來西亞和柬埔寨簽署的貿易協議中加入了「毒丸條款」（poison pills），條款規定如果任何國家簽署了可能「危及美國基本利益」或「對美國國家安全構成實質威脅」的類似協議，美國有權可以終止該協議，等於為華府在與中國的戰略競爭中，創造了一種新的外交武器。

金融時報：美設單方面終止權利條款 貿易協議成新外交武器

貿易專家指出，這些極不尋常且範圍廣泛的條款，相當於對那些同時與中國保持密切貿易關係的小國進行「忠誠度測試」，並可能重塑美國未來在東南亞以及其他地區的貿易談判格局。

形同對小國忠誠度測試

瑞士洛桑管理學院（IMD）地緣政治與戰略學教授艾夫尼特（Simon Evenett）表示：「美國正透過這些協議來保護其市場准入優勢，試圖重塑過去數十年形成的亞洲工廠格局。」他說，這些條款賦予美國單方面終止協議的權利，進而使華府在東南亞地區獲得新的外交武器。

美國與馬來西亞簽署的貿易協議還包括一項條款，要求馬來西亞遵守美國的制裁和其他經濟限制措施。

艾夫尼特指出：「最終，毒丸條款將貿易協議從純粹的商業工具，轉變為管理夥伴國更廣泛對外交暨政策走向的手段。」

艾夫尼特說，儘管在二〇二〇年的「美墨加協定」中已有部分毒丸條款的先例，但該協定有明確的法律觸發條件，而與馬來西亞和柬埔寨簽署的貿易協議中，則設定了更加廣泛的觸發條件。

阻中貨透過東協轉進美國

布魯塞爾智庫「世界大型企業聯合會」（Conference Board）經濟戰略中心主任德梅爾齊斯（Maria Demertzis）表示，這些毒丸條款「是在多邊主義的棺材上再釘上一根釘子」，反映出美國對中國企圖主導區域供應鏈的擔憂，但這些條款的效用仍有待觀察。

德梅爾齊斯說，川普想藉這些毒丸條款對東南亞國家說，「我是老大，你必須跟我做生意」，並且要阻止中國透過這些東南亞國協國家進入美國市場。

