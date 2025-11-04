財經青紅燈》嫌生技投資人還不夠慘

日前晟德（4123）集團旗下的台灣新藥研發公司順藥（6535），揭露該公司研發的急性缺血性中風新藥臨床二期成果，隔沒幾天也在上週參加生技論壇說明詳細的臨床試驗數據，顯然多數投資人對數據不買單，結果股價從臨床二期成果公布前最高319.5元、到上週最低193元，波段最大跌幅近4成，又陣亡一批生技投資人。

順藥的討論度不若早期的基亞（3176）、浩鼎（4174）、合一（4743），還有近期的康霈*（6919），但這檔個股仍有一批死忠的新藥投資人追隨，去年從不到70元炒到400元，之後因臨床二期期中分析不如預期，股價跌回120元，最近才又被炒到300元以上。

這次順藥揭露的臨床二期結果，全在中國執行，在台灣及歐美執行的臨床試驗，根據該公司說法，是因收案進度過慢，所以提早結束。但若從該公司揭露中國的臨床二期數據來看，該藥在輕症的中風病人療效並不明顯，中度症狀的中風病人，約有9%的療效改善率，重症約10%~11%，套一句該公司總經理那天在論壇上說的，「中國臨床數據統計分析不明顯」，所以臨床三期設計打算要收到1200人，且須鎖定中風失能的患者，晟德集團創辦人林榮錦當天也撂話，「反正這個臨床試驗就是一定要過！」

那天論壇結束後，明眼人都知道順藥接下來不妙，但有兩家沿路一直挺順藥的中型獨立券商，仍發布維持股票買進評等，之後股價繼續跌3天後，其中一家竟然改口降為中立評等，真不知這家券商判斷的邏輯到底是什麼？

一票死忠的投資人、加上兩家盲目的券商，到底誰給這些人這麼強而有力的信心？可以拿到可觀的授權金、暌違多年才有的急性缺血性中風新藥、市場大到難以想像，會講出這些話又能讓人被洗腦的人，其實大家心知肚明會是誰。

只是，這樣一次又一次地傷害國內生技業的公信力，搞得生技投資人都陣亡，這些害蟲不除，台灣要把生技業扶植成另一個護國神山，根本是癡人說夢！（陳永吉）

