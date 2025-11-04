豪宅產權抵債權 三圓建設創辦人王光祥︰打房限縮餘屋貸款所致

政策打房導致「台北之星」的餘屋貸款成數不足，三圓建設創辦人王光祥只好跟民間友人借貸來補足缺額。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕台北市知名都更豪宅案「Diamond Towers台北之星」推手，三圓建設創辦人王光祥驚傳個人跳票事件，他親口證實，確實跟民間友人的借貸出現跳票問題，但目前票據已拿回且註銷，不過，他澄清，因受到政策打房、餘屋貸款限縮，確實這一年多來資金吃緊，跟民間友人有借貸，但持有該豪宅80多戶，已賣10多戶，還有70多戶，若1戶以3億元推估，至少還有超過200億元的價值，因此，財務上是沒有太大問題。

他抱怨，政策打房導致「台北之星」的餘屋貸款成數不足，只好跟民間友人借貸來補足缺額，而且利息較高，不過，這一年多來也跟民間友人取得協商共識，透過「債權換產權」的方式，將借貸票據取回並註銷。

王光祥進一步解釋，也就是跟民間友人協商，透過「台北之星」的產權抵銷借貸的債權，也相當於去化豪宅待售戶數，目前這種模式已經去化好幾戶，另外，三圓建設取得規模相當大的臺北市中正區「新隆國宅」都更案，預計明年要動工，而部分民間友人則選擇以該都更案的產權來抵銷債權。

手握2大都更案 足可抵銷民間借貸

最後，他指出，政府一連串打房措施其實已傷到產業，尤其是私法人購屋許可制，對於住宅傷害更大，因此，希望政府能夠進一步檢討打房措施。

