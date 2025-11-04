自由電子報
盤勢分析》季線乖離大 慎防短線修正

2025/11/04 05:30

台股加權指數上下震盪逾340點、一度翻黑，最後一盤靠台積電拉抬，由黑翻紅，加權指數終場上漲101.24點，收在28334.59點。（中央社）台股加權指數上下震盪逾340點、一度翻黑，最後一盤靠台積電拉抬，由黑翻紅，加權指數終場上漲101.24點，收在28334.59點。（中央社）

美股四大指數上週五同步收紅，但美國聯準會對於未來是否再降息態度轉鷹，大型電子權值股鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）壓力相對沉重，台積電（2330）陷入震盪，昨日中小型股表現搶眼，PCB族群延續上週五的漲勢，PCB股王台光電（2383）再創掛牌天價1410元，記憶體指標南亞科（2408）一度攻上漲停，重電、被動元件、封測散熱相關族群續強，然逢高調節賣壓出籠，加權指數上下震盪逾340點、一度翻黑，最後一盤靠台積電拉抬，由黑翻紅，加權指數終場上漲101.24點，收在28334.59點，成交量5814.97億元。

三大法人賣超台股85.88億元；外資期貨空單大增4944口，累積外資期貨淨空單逾2.78萬口。

統一證券分析，台股10月飆漲逾2400點，過去11月台股上漲機率近9成，台股可望持續挑戰新高，惟季線乖離逾10%，慎防隨時短線修正，建議選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股區間操作。（記者卓怡君）

