AI、HPC需求動能強勁 台積電先進製程 明年調漲6%~10%

台積電先進製程傳出明年將調漲，平均幅度約6%~10%，比市場預期高。（歐新社檔案照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）傳出破天荒針對5奈米、4奈米、3奈米、2奈米及以下先進製程技術，明年起將連續調漲價格長達4年之久；客戶端透露，台積電近二年先進製程皆漲價，明年也將漲價，敲定調漲價格平均幅度約6%~10%，比市場預期高，因台積電提供客戶的是「產業價值」，即使漲價客戶也得「買單」。

漲幅比市場預期高

受惠AI與高效能運算（HPC）需求激增，客戶端傳出台積電於9月起陸續通知所有客戶，針對5奈米、4奈米、3奈米、2奈米及以下先進製程技術，將連續調漲價格4年，預計2026年開始實施，漲幅逐年持續累加。

台積電先進製程客戶指出，先進製程投資成本高昂，為建置AI需求足夠的產能，加上地緣政治掀起關稅大戰，通貨膨脹加劇，包括材料、人力等半導體業生產成本提高，台積電美國廠成本更高，自身對毛利率與淨利率有一定的幅度要求，台積電因此向客戶提出明年調漲6%~10%。

台積電先進製程技術領先，比起競爭對手更具備定價權，董事長魏哲家於今年股東會，面對股東提問是否漲價時說，匯率、關稅等確實讓台積電成本增加，台積電會賣該有的價值。魏哲家雖未明說漲價，但暗示將會漲價。

一些先進製程的客戶也因台積電可提供穩定的良率與生產品質，不敢輕易轉單，否則可能喪失新產品搶市場的商機，便宜了競爭對手。例如三星雖宣稱推出3奈米製程、但良率偏低，高通的驍龍處理器自然不敢下單三星，轉向下單台積電。客戶衡量台積電提供的是「產業價值」，即使漲價也得「買單」。

台積電回應，不評論價格問題，「定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，會持續與客戶緊密合作以提供價值」。台積電昨股價上漲10元、收1510元，市值達39.15兆元，成交量2.9萬張，其中，外資買超3528張、投信497張、自營商784張，三大法人皆買超。

