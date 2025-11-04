看好中工千億開發案 寶佳伏擊吞逾一成股權

寶佳機構從全台推案量最大建商化身「股市狙擊手」。（記者徐義平攝）

中工股價漲 非陶朱隱園利多

〔記者徐義平／台北報導〕日前因旋轉豪宅「陶朱隱園」出現首戶非關係人買家後，合建方中華工程（2515）股價連6漲，截至昨日累積漲幅逾4成，市場原以為是「開胡」消息推升股價，但中工昨主動發聲明指出，近幾日股價爆量大漲，與寶佳集團旗下的堡新投資在短時間內取得逾一成股權有關。

寶佳集團並非首次入主建築同業，集團內櫻花建設、大華建設、皇普建設等，均是透過市場收購而來，而這次將目標鎖定中工，房產業者推測，關鍵在於中工股價處在一字頭，加上其擁有資產價值遠比股價來得誘人。

請繼續往下閱讀...

寶佳插旗同業 也投資金融股

業界指出，近10年，寶佳集團除有全台推案量最大的建商稱號之外，在股市裡還有「狙擊手」封號，集團建商分支超過70家，全台各地幾乎都可看到寶佳推案，推案主軸就是求快速周轉不囤房，資金回收要比一般建商來得快，加上開枝散葉的建商分支，形成資本市場新興勢力；寶佳不只收購建商，過去也因積極插旗金融股而惹議，最後只能忍痛出脫持股。

去年底才設立 堡新目標明確

中華工程發言人程安慈指出，目前中工營運一切正常，但因京華廣場開發案司法訴訟案，造成外部勢力及有心人士覬覦經營權，甚至影響長期發展策略與經營自主。

根據中工發布的資訊，建築開發案方面，目前手中有好幾個，包括「陶朱隱園」、新北市土城廠辦都更案「雲宇宙AI園區」、北市民生社區住宅都更案「鳴森苑」、「碧硯閣」等；營造工程方面，中工在手承攬工程案達25個，工程合約案量高達1530億元，其中待執行案量有980億元，包括「台北雙星」C1、D1工程、台塑集團總部都更案等。

吃下中工逾一成股權的堡新投資，去年12月10日核准設立，實收資本額2千萬元，董事長為鄭斯聰，而鄭同時也是目前大華建設（2530）的董事長，登記地址則在北市內湖區的寶佳集團總部大樓。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法