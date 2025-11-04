「一孩家庭」請外傭 最快年底公布

政府擬開放讓家有十二歲以下的「一孩家庭」也可申請外籍幫傭；據了解，行政院正持續研議中，最快年底公布相關政策與配套。圖為勞動部長洪申翰。（行政院提供）

就安費「以價制量」 擬提高至八千元

〔記者鍾麗華／台北報導〕賴清德總統九月接受本報專訪時提到，為釋出婦女勞動力，政府擬開放讓家有十二歲以下的「一孩家庭」也可申請外籍幫傭；據了解，行政院正持續研議中，最快年底公布相關政策與配套。現行家庭幫傭每月須繳交五千元的「就業安定費」，擬提高至八千元，「以價制量」，但罕病弱勢家庭會有「折扣」，繳交費用挹注就安基金後，則會用於輔導本國從事家事服務業的勞工。

罕病弱勢家庭會有「折扣」

賴總統釋出相關政策後，一度引起婦女團體、托育團體、家事業者與勞工等強烈反彈，據了解，行政院已積極與各民間團體溝通，並召開多次會議研議方向。由於外籍幫傭政策，比開放旅宿業與商港碼頭中階移工難處理且複雜，政府希望充分溝通後，再對外說明政策內容以及配套，並未與上週四行政院會通過的「跨國勞動力精進方案」一併公布。

請繼續往下閱讀...

定位勞動政策、非社福政策

據了解，行政院希望外籍家庭幫傭政策，不能影響政府長期建立的托育體系，必須定位為「勞動政策」、並非「社福政策」，而政策也須考量罕病兒較難照顧，未來是否會遭排擠、更難找到外籍幫傭等問題；此外，父母雙方是否都要持工作證明等才能申請，以及家中的老人或阿公阿嬤等情況，相關條件如何設定，還需進一步細緻規劃。

目前規定三名六歲以下子女，或家中有四名以上十二歲以下子女，且其中二名六歲以下，符合相關條件才可申請外籍幫傭。根據統計，至七月底全國外籍移工總數近八十五萬人，其中社福類移工近二十二萬人，家庭幫傭僅二千名，其餘均為以照顧老人病人為主的「看護工」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法