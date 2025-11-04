國泰世華深耕越南20週年 助企業拓新局

國泰世華銀行分別於胡志明市及河內舉行二十週年感恩晚宴，六位高階主管親自出席；由左至右分別為副總經理温珍瀚、副總經理苗華本、董事長郭明鑑、總經理鄧崇儀、胡志明市分行行長呂偉傑、副總經理李興明。（國泰世華銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕國泰世華銀行胡志明市分行深耕越南市場二十週年，自二〇〇五年於廣南省茱萊設立首家分行以來，由協助台商早期布局，進展至提供當地數位消費金融服務，並協助企業推動永續轉型等，陪伴無數企業度過越南的「黃金二十年」，近日更以集團精神「BETTER TOGETHER共創更好」為主軸，於胡志明市與河內舉辦感恩晚宴，共計約有四〇〇位來自政府部門代表、企業高層及產業夥伴等貴賓共襄盛舉，展現國泰世華銀行的在地影響力。

近三年來，胡志明市分行在獲利與營收方面皆維持強勁成長，展現亮眼表現。截至二〇二五年，國泰世華已與逾三〇〇家越商與台商建立穩固夥伴關係，主導及參與逾百件國際聯貸案，其中近二十件由胡志明市分行主辦，穩居越南外資銀行領先地位。

國泰世華銀行董事長郭明鑑表示，「過去二十年，國泰世華銀行見證了越南經濟的起飛，也很榮幸能與在地企業攜手成長。自成立之初，我們即設定清晰目標—為越南經濟發展貢獻力量、連結機遇，並透過增值與創新的方案服務我們的客戶，建立超越交易的深厚關係。隨著越南經濟持續轉型，我們也積極投入數位化發展，讓個人與企業享有更安全、便利的金融服務。今年，我們完成胡志明市分行增資，展現我們對市場的長期承諾與信心。我們將持續以越南為第二家園，推動國泰世華邁向區域型銀行的願景。」

駐越南台北經濟文化辦事處大使劉世忠也親臨感恩晚宴，祝賀國泰世華在越營運二十週年。劉世忠表示：「越南與台灣雙方在經貿、文化、教育與投資等領域一直是重要且緊密的夥伴。根據統計，台灣對越南的累積投資金額截至去年底已達約四〇〇億美元，位居全球第四名。國泰世華銀行在其中扮演了極為重要的角色，不僅協助台商在越南穩健發展，也推動了雙邊經貿往來與金融合作，充分展現台灣政府新南向政策的關鍵成果。」

國泰世華在越南的成功，奠基於四大策略方向，包含在企業金融與跨境連結方面，胡志明市分行積極扮演區域資本與市場的橋樑，協助企業拓展越南及亞洲市場，提供聯貸、貿易融資與諮詢顧問等多元金融服務。在永續金融領域，國泰世華率先導入赤道原則，並推動綠色貸款計畫，支持LEED認證工廠等綠色投資，二〇二五年更舉辦ESG論壇及稅務投資論壇，協助企業掌握全球永續趨勢及稅務投資動態。

