中止連4月緊縮 10月PMI轉擴張

中經院昨發布10月經季節調整後的台灣製造業採購經理人指數（PMI）為50.3％，中斷連4個月緊縮轉為擴張。（中央社資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕中經院昨發布十月經季節調整後的台灣製造業採購經理人指數（PMI）為五十．三％，中斷連四個月緊縮（低於榮枯線五十％）轉為擴張，指數較上月攀升兩個百分點，原因包括AI相關硬體與設備需求暢旺、電子業缺貨漲價潮，以及部分品牌廠商開出明年需求預測。

PMI組成五項指標中，新增訂單中斷連六個月緊縮，上升三．九個百分點來到五十一．一％，生產指數中斷連四個月緊縮，增加四．五個百分點至五十三．二％，二指數擴張，是十月PMI轉擴張的主因。

觀察六大產業，電力暨機械設備產業PMI五十一．八％，主因AI帶動相關電力、能源、散熱等設備需求，加上半導體CoPoS先進封裝技術及高頻寬記憶體（HBM）推升新設備需求，連續第二個月擴張；其餘五大產業PMI則呈緊縮，依序為基礎原物料產業四十三％、化學暨生技醫療產業四十五．六％、交通工具產業四十六．二％、食品暨紡織產業四十七．四％，以及電子暨光學產業四十九．七％。

另一方面，製造業未來六個月展望指數則回升一．九個百分點至四十一．五％，中經院院長連賢明表示，廠商仍偏向保守，尚未到樂觀程度。

談及對等關稅對國內景氣衝擊是否減弱，連賢明表示，現在論定仍言之過早，傳產受關稅影響較多，目前PMI數據看來相對並不是那麼好，與AI相關的電力與機械設備產業表現比較好，產業狀況分化顯著，整體關稅對景氣的衝擊被AI相關產業所抵銷。另業者認為現階段訂單透明度仍不高且缺乏長單，將保守觀望至明年第一季。

