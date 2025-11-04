勞動基金前9月大賺5588億

新制勞退基金今年以來帳面獲利3620億元，平均每位勞工可分紅逾2.8萬元。（中央社）

新制勞退帳面獲利3620億 平均每人可分紅逾2.8萬

〔記者李靚慧／台北報導〕九月全球股市持續上揚，台股更頻創新高，整體規模達七兆四三九九億元的勞動基金，今年截至九月底帳面大賺五五八八億元、收益率八．一四％；其中攸關一二九二萬勞工退休分紅的新制勞退基金，平均每位勞工帳面可分紅逾二．八萬元。

勞動基金運用局昨公告截至九月底勞動基金運用績效。舊制勞退基金規模一兆三九三億元，今年以來帳面獲利一一五〇億元、收益率十二．五七 ％，居各基金之冠；勞保基金規模一兆二四八四億元，今年以來獲利八〇八億元、收益率七．九五％；就保基金規模一七七一億元、收益率負〇．四五％；勞職保基金規模三七六億元、收益率一．四％；積欠工資墊償基金規模二二二億元、收益率七．〇六％。

請繼續往下閱讀...

與勞工退休後分紅有關的新制勞退基金，規模達四兆九一五三億元、收益率七．六九％，今年以來帳面獲利三六二〇億元；以新制勞退有效帳戶約一二九二萬人計算，平均每位勞工可分紅逾二．八萬元，較上個月平均約二．七萬元繼續增加。

就保基金債券匯損「獨負」

就保基金收益率「獨負」，主因是「就業保險法」規定，就保基金只能投資存款、短期票券及債券，不可投資風險性資產，而今年以來因新台幣升值，持有海外債券出現未實現匯兌損失，但隨著新台幣升值幅度縮小，虧損也從六月底一五五億元縮小至八億元。

勞動基金運用局分析，九月美國聯準會（Fed）如預期降息，提振市場情緒，同時初領失業救濟金人數下滑，顯示經濟仍具韌性，推升美股主要指數上揚；國內方面，科技股及AI相關類股表現持續推升台灣加權指數，金融市場延續前月漲勢，但今年以來新台幣升值逾七％，帳上仍有未實現虧損影響整體投資收益率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法