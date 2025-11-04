稀土去中化 大馬、印度擴大投資

中國的稀土管制措施引發稀土去中化全球熱潮，印度計畫擴大其稀土磁鐵製造獎勵方案近3倍至700億盧比，以加速建立本國稀土產能。（歐新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國的稀土管制措施引發稀土去中化全球熱潮。馬來西亞總理安華宣布，將斥資六億令吉（約四十四．一億台幣），在彭亨州興建一座超級磁鐵製造廠，以強化馬國稀土產業。此外，印度計畫擴大其稀土磁鐵製造獎勵方案近三倍至七百億盧比（約二四三．四億台幣），以加速建立本國稀土產能。

知情者說，正待內閣核准的印度該計畫較原本二．九億美元的規模大幅提升，該計畫旨在確保電動車、再生能源以及國防所需的關鍵材料供應。

今年四月，中國在與美國貿易衝突中，宣布收緊稀土出口管制，導致全球汽車製造業的供應受到干擾，印度之後便加入一些國家行列，加速發展稀土磁鐵供應鏈。

印度的稀土擴展計畫雖與全球降低對中國依賴的努力一致，但面臨資金、專業有限的挑戰。在沒有補貼下，印度生產稀土無利可圖，因此國有企業主導尋求與海外礦產業者合作的初階努力。

消息來源指出，印度政府計畫透過與生產有關的補貼以及資本補貼等方式，扶植五家公司發展稀土產業鏈；印度政府也正資助「同步磁阻馬達」的研究，以降低對稀土材料的依賴。

路透報導，今年七月，澳洲萊納斯稀土公司與南韓JS Link簽署協議，在馬來西亞關丹區接近萊納斯先進材料廠附近，建造一座年產三千公噸的釹磁鐵製造廠。

安華說，此計畫涉及稀土加工，將由貿易部長負責監督進行。他表示，JS Link已購地並準備開始運作，接下來就是加快推動；他指出，這項合作將強化馬來西亞在先進材料與乾淨科技領域的發展，有助於建立關鍵礦產的供應鏈。

馬來西亞政府統計，馬國蘊藏的稀土礦產達一六一〇萬公噸，但缺乏開採與加工技術。馬國正尋求外國投資與技術合作，以開採並加工稀土原料。

