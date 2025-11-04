中鬆綁稀土若毀諾 美警告再祭重稅

如果北京持續封鎖稀土出口，川普政府準備升高關稅報復。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國財政部長貝森特二日警告，如果北京持續封鎖稀土出口，川普政府準備升高關稅報復。在美國總統川普與中國國家主席習近平上週會面後，白宮宣布，中國將暫緩實施十月生效的稀土及加工技術出口限制一年，並終止對輝達、高通等美國企業的反壟斷、反傾銷調查。

貝森特︰已準備好極大化關稅手段

貝森特對於北京能否履行承諾表達疑慮。他受訪表示，「這個問題已困擾我們數十年，但稀土與稀土磁鐵的問題從未得到解決，中國掌控稀土市場，但遺憾的是，他們證明自己有時並非可靠夥伴」。

請繼續往下閱讀...

他說，希望「我們能依賴他們成為更可靠的夥伴，否則我們將再次祭出關稅威脅」；他強調，華府已準備好極大化運用關稅手段，「我們不想與中國脫鉤，但我們必須降低風險」。

貝森特指責之前的政府「失職」，讓北京以數年時間制定稀土戰略。他說，「本屆政府未來一、兩年將以驚人速度擺脫中國對我們這樣的脅迫，全世界也如此受制於中國」。

白宮十一月一日宣布川習貿易協議的部份細節。根據協議，中國將為稀土、鎵、鍺、銻、石墨的出口核發通用許可，「以利美國終端用戶及其全球供應商」。彭博指出，此舉意謂北京「實際上取消」二〇二二年十月與二〇二五年四月實施的管制。

華府則延緩實施中國對等關稅一年，並暫停原訂十一月起，對中國輸美產品加徵一〇〇％關稅的計畫。白宮也表示，對部份中國產品進行的三〇一調查期限，將從目前的二〇二五年十一月二十九日延至二〇二六年十一月十日。

白宮宣布，美國將從本月十日起，暫緩實施對中國船隻徵收港務費一年；此措施旨在反制中國在航運領域的主導地位。此消息顯示，美中兩國緩和了成為貿易戰癥結點之一的航運競爭。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法