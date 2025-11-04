川普︰輝達最先進晶片 不賣中國

美國總統川普表示，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片將保留給美國企業，不會賣給中國和其他國家。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普表示，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片將保留給美國企業，不會賣給中國和其他國家。但輝達十月底宣布，將向三星電子等南韓大型企業供應二十六萬顆最先進的Blackwell晶片。

川普二日在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「六十分鐘」播出的預錄訪問和在空軍一號對媒體指出，只有美國客戶能夠取得輝達最高階的Blackwell晶片。他說：「（輝達）最先進的晶片，除了美國，我們不會讓任何人擁有；最新推出的Blackwell，比其他晶片領先十年，但我們不會把這款晶片給其他人。」

這番談話顯示，川普可能對美國最頂尖AI晶片施加比美國官員先前所暗示更為嚴格的限制，中國乃至世界其他國家都可能被禁止取得最先進的半導體。

自今年八月川普暗示，可能會允許輝達向中國出售「降規版」的Blackwell晶片以來，市場的相關傳聞不斷。川普二日對「六十分鐘」指出，他不會允許輝達向中國公司出售最先進的Blackwell晶片，但未排除中國公司獲得性能較差版本晶片的可能性；他說：「我們會讓他們與輝達進行交易，但不會讓他們購買最先進的晶片。」

針對川普政府可能放行輝達向中國企業出售任何版本的Blackwell晶片，華府對中鷹派大表不滿，擔心將增強中國的軍事能力，並加速中國AI的發展。共和黨聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾表示，「此舉就好比向伊朗提供武器級的鈾」。

川普先前暗示，他可能在十月三十日於南韓舉行的亞太經合會（APEC）領袖峰會期間與中國國家主席習近平討論Blackwell晶片問題，但雙方最終並未觸及此議題。

南韓是親密盟友 不受禁令限制

此外，儘管川普表示， 不會將最先進的Blackwell晶片賣給中國和其他國家，但輝達執行長黃仁勳十月底宣布，將向南韓政府和三星電子等大型企業出售二十六萬顆最先進的Blackwell晶片。對此，美國政府表示，南韓是美國親密盟友，因此不受針對中國的相同禁令限制。

