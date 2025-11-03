〈財經週報-本週熱點〉美元強勢走升 影響10月外匯存底增減

10月美元指數大漲，恐影響10月外匯存底增減。（歐新社）

記者陳梅英／專題報導

中央銀行本週將公布10月外匯存底餘額，由於10月美元指數大漲，非美貨幣普遍下滑，恐影響10月外匯存底增減；主計總處將公布10月消費者物價指數（CPI）年增率預估與9月差不多，物價仍平穩。

據央行統計，9月底我國外匯存底突破6,000億美元，達6,029.43億美元，創歷史新高，月增55.13億美元，主要是外資大舉匯入，央行進場買匯阻升，加上外匯存底孳息挹注所致。9月美元指數大致持平，主要貨幣升貶互見，對外匯存底影響不大。

進入10月份，月初美中貿易衝突一度升溫，月底聯準會放鷹，使美元在10月大漲，非美貨幣貶值，外匯存底中持有外幣資產轉換成美元減少，將成為10月外匯存底最大減項，屆時就看10月外匯存底孳息是否足夠抵銷匯率因素影響。

另，中華經濟研究院本週將發布10月製造業採購經理人指數（PMI），由於對等關稅衝擊發酵且國際景氣仍存不確定性，製造業PMI恐連5月緊縮。

中經院資料顯示，9月製造業PMI指數微幅回升0.4個百分點至48.3，但「未來6個月展望指數」雖回升2.0個百分點至39.6，已連6個月呈現緊縮，且6大產業全數回報未來展望為緊縮，反映廠商對未來景氣信心持續保守。9月未經季節調整之台灣非製造業NMI連續7個月擴張，指數回升1.4個百分點至52.1。

10月物價預估續平穩

主計總處公布9月CPI年增1.25%，創下2021年4月以來4年半新低，並連續5個月低於2%。剔除蔬果及能源後，核心CPI年增率漲1.46%，為7個新低。儘管10月有台電漲電價，隨天後恢復穩定，相互抵銷，估與9月CPI差不多，整體而言，台灣物價持續平穩。

