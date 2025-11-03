〈財經週報-投資觀點〉主管機關鬆綁創新板及KY來臺掛牌制度 打造臺灣特色亞洲那斯達克

證券主管機關為吸引更多國內外優質企業來臺掛牌，調整創新板及KY來臺掛牌相關規範。（資料照）

■彭芳英

本次鬆綁創新板及KY來臺掛牌之重點

證券主管機關延續亞洲資產管理中心資本市場壯大計畫成果，吸引更多國內外優質企業來臺掛牌，匯聚臺灣重點特色產業，積極爭取前瞻新創產業在臺掛牌，在參酌證券商建議下，再度調整創新板及KY來臺掛牌相關規範，本次創新板鬆綁重點摘要如下：創新板交易制度比照一般板：開放創新板股票得為當沖標的、鬆綁投信基金投資創新板股票額度；本國企業申請創新板簡化特殊監理要求：本國企業獲利能力符合上市一般板條件，股票集保期間縮短為1年，免除承銷商保薦，上市後會計師持續內控專審縮短為1個會計年度；外國企業來台掛牌兼顧市場開放及投資人保護：調整臺籍董事席次須過半規範，承銷商保薦期間及上市後申報會計師持續專審報告縮短為1年；開放境外發行之外幣債券於我國雙掛牌、放寬外國公司來臺發行債券資格；創新板公司掛牌屆滿1年後得申請轉板等。

2025年創新板申請概況

2025年截至9月30日止，國內外企業申請創新板上市之家數來到8家，相較於2024年同期，申請創新板上市之家數為3家，顯見主管機關推動亞洲創新籌資平臺，壯大資本市場已具基礎，近年臺灣資本市場表現亮眼，截至9月底，上市櫃公司總市值規模達90兆元，國家別排名全球第8名。其中上市半導體產業市值占比達48%，在科技群山加持及供應鏈完整的優勢下，配合本次鬆綁，必能吸引更多新創產業選擇來臺上市/櫃。

優質科技新創產業成功掛牌案例

近期就有二檔科技新創產業加入臺灣資本市場上市/櫃新兵，分別是富田（4590）及萊德-KY（7717）。臺灣證券交易所審議會於10月23日通過富田創新板上市，富田為世界級電動載具馬達專家，創立於1988年，以工業馬達之研發及製造起家，2005年始跨入至電動載具馬達及動力系統研發及製造領域，因而成為全球知名電動汽車大廠研發及製造馬達動力系統供應商。2017年起攜手和大、中鋼、大亞等國內大廠，成功打入日本電動車供應鏈，並躍升為Tier 1供應商，直接出貨動力總成系統給日本百年車廠，除電動載具領域外，富田亦積極開發新應用，近年已順利切入無人機馬達、低軌衛星專用之球型馬達及電動船馬達之供應鏈，秉持研發及創新的精神，為未來營運成長動能增添想像空間。

萊德光電-KY，1999年創立於美國西雅圖，以外國企業申請上櫃預計11月17日掛牌，萊德光電-KY深耕光纖技術領域，從事高品質光纖通訊被動元件、光纖雷射被動元件、衛星雷射通訊被動元件的研發與製造，並延伸至光纖檢測儀器與光纖元件製造設備的開發，萊德光電-KY在光纖光電與智慧照明領域累積達149項專利，在全球回美投資的浪潮下，早以直接以美國公司身份，持續聚焦最尖端的光纖雷射及衛星等應用市場等。

以上這些海內外具有成長潛力的公司近期陸續辦理掛牌前說明會，能為投資人增加選擇，壯大資本市場規模及市值，共創臺灣資本市場榮景。

（作者為中國信託證券投資銀行業務部部長）

