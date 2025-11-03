〈財經週報-投資觀點〉券商不只是交易平台 更是投資科技服務夥伴

投資人可透過API與程式碼，讓電腦自動執行，讓投資變得更主動、更有計畫。（法新社）

■楊淑雯

對於許多投資人而言，下單的介面不只是用來買賣的工具，更是投資思考的延伸，從以前的電話下單，到網頁或手機上點擊買賣，再到現在用程式自動執行交易，投資方式正在逐漸改變，一場世代轉換悄然登場。

傳統下單介面vs程式交易介面

傳統的下單投資人習慣用滑鼠點擊，根據即時報價與K線圖表做決定，這種方式雖然直覺，但受限於人眼與手速，在速度與準確性上存在瓶頸。而自動化交易介面則不限於此，它不只是「看盤」工具，更是「投資策略執行」的平台，投資人可以先規劃好買進的策略條件，讓電腦自動執行，讓投資變得更主動、更有計畫。透過API與程式碼，將下單條件形成的投資策略轉化為自動化指令，電腦快速執行下單，這種轉變，讓投資從「應對市場」變成「布局市場」，透過事先規劃、回測和優化策略，讓投資更有根據、降低人為的情緒干擾。

Python API如何改變投資流程與決策節奏

為什麼越來越多人開始用程式交易？主要由於現在的技術親民，券商系統更簡化，對程式交易有興趣的人也可以藉由AI輔助，降低程式語言的進入門檻，使的 Python API逐漸開花普及，讓程式交易不再是專業量化團隊的專利。投資人可以用簡單的程式碼串接券商API，實現自動下單、即時風險控管，甚至跨市場套利，這種模式改變了兩個核心流程：

1.投資流程：從「觀察→判斷→下單」轉為「設計策略→撰寫程式→回測驗證→自動執行」。

2.決策節奏：從「盤中即時反應」轉為「盤前策略規劃」，投資人將更多時間花在回溯測試與優化，而非盯盤，讓投資決策更數據化、更系統化，情緒干擾被降到最低。

投資人對自動化、即時性、客製化的期待

隨著技術進步，凱基證券表示投資人希望交易系統能做到更多，像是「自動化」不再只是下單，還包括風險控管、設定停損停利、資金配置。另外像「即時性」，報價和成交回報要夠快，最好在一瞬間就能知道結果。還有「客製化」，投資人希望能自己定義交易策略，甚至結合人工智慧，打造專屬的交易。這些需求推動券商不只是「提供下單功能」從而轉向「提供開放的平台」，讓投資人有更大的發揮空間。

券商的新挑戰：不只是交易平台，更是學習夥伴

對券商而言，這場轉變帶來兩大挑戰，首先是介面設計，除了傳統的手機應用程式，還要提供完整的說明文件、測試環境，並確保系統穩定安全其次為教育推廣，投資人需要的不只是交易平台，還需要更完整的資源，首先，盤後資料是不可或缺的基礎，包括歷史報價與財報數據，能幫助投資人進行策略回測與分析，驗證投資邏輯的可行性。其次，回測環境的建置也至關重要，透過友善的模擬平台，能大幅降低投資人自行摸索與開發的技術門檻，讓策略設計更具效率與安全性。此外，策略範例的提供則能加速學習曲線，從基礎到進階的進出場策略範本，協助投資人快速理解程式交易的核心概念，並實際應用於市場操作。

這些資源的整合與提供，將讓投資人更快速上手程式交易，未來的券商將不只是交易平台，更是幫助投資人掌握科技的好夥伴。

（作者為凱基證券經紀暨財富管理通路處主管）

