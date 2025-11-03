〈財經週報-投資趨勢〉短天期債資產品質、抗震、收益全到位 穩健應對市況變化

美國聯準會重啟降息循環，帶動債券市場投資氣氛，短天期累計流入金額超過2,200億美元。（彭博）

■謝明志

美國聯準會（Fed）於9月份如市場預期，重啟降息循環，帶動債券市場投資氣氛，更接著在10月份的FOMC會議上，宣布再調降利率一碼，使得聯邦基金利率來到3.75%~4%，用以因應近月來就業下行風險上升的變化。不過細探各投票委員的意向，多數委員支持降息1碼，也有委員主張利率不變，也突顯聯準會內部存有委員意見分歧的現象。而在會後記者會上，聯準會主席鮑威爾也強調在政府關門導致缺乏經濟數據之下，判斷12月是否降息仍言之過早，也因此市場仍持續觀望政策動向。

短天期債基金續吸金

在債券市場投資方面，貨幣政策雖鬆綁，但後續降息路徑、頻次與強度不易預測之下，仍須留意資產價格波動，而這也更加突顯現階段配置短天期債的價值。若從資金流向來看，今年來短天期債確實相較長天期債明顯獲得資金青睞，今年來短天期債基金週週吸金，累計流入金額超過2,200億美元，為長天期債基金流入金額的6倍之多，主因短天期債具備存續期間短的特性，也意味著利率風險相對較低，可說是在當前投資環境下，平衡波動與收益的優先選擇，再加上現階段總體經濟仍保有韌性，債券的基本面與信用面皆無太多警訊，故短債在提供收益上亦無太多疑慮與風險。

ETF是可考量投資工具

在短天期債的選擇上，訴求資產品質、收益水準、波動控管兼顧的投資者，可優先考量聚焦於成熟市場的ESG短天期0-5年BBB級企業債，原因在於其流動性佳，收益水準上也領先一般投資等級債，且重視ESG管理的發債企業，在當前全球重視永續經營的趨勢下，長期營運與獲利表現也可望相對穩健。從過往經驗來看，以年化波動度而言，近三年0-5年投等債的年化波動度相對較低，但在年化報酬率上，又相較其他年期債券來的優異，在市況前景未明下，適度配置有助為投資組合帶來抗震增益的投資效果，相關ETF為投資人可多加考量運用的工具。

而若投資人在短債選擇上，期待配置安全係數更高的資產，則建議可將0-1年期的美國短天期債納入投組中。從資產特性來看，美國短天期債是由美國政府所發行，其信評水準與流動性更是無庸置疑，也同樣能提供債息，加上極短天期債的存續期間更短，也意味著率敏感度更低、具備低波動的特性，適度配置極短天期公債ETF有助強化投資組合穩定度，亦是可提升投資效率的現金管理工具。

非投資等級債是可考量標的

倘若投資人希望能爭取更好一些的債息水準，非投資等級債也是可考量的標的，理由在於現階段經濟無衰退疑慮，發債企業的營運表現尚屬健康，違約可能性低，非投資級債因具有票息高和低存續期的特性，既能滿足投資者對於收益的追求，在面對降息節奏與強度仍難掌握的環境中，也能發揮較好的波動抵禦能力，非投等債ETF不失為現階段投資人可考慮善用的工具。

（作者為群益ESG投等債0-5ETF（00985B）經理人）

