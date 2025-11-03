〈財經週報-看盤焦點〉台股屢創新高 AI需求外溢多頭格局延續

荷蘭與中國之間的貿易紛爭，台灣車用半導體有望受惠轉單效應，惟短線漲多後可能面臨整理壓力。（路透）

■姚宗宏

受惠於GTC技術大會釋出正面訊息，加上美中貿易談判出現進展，激勵台股屢創新高，站穩28,000點之上。目前台股本益比約18倍，處於偏高水準，顯示市場情緒偏多，但也需留意短線漲多後的震盪風險。

短線震盪加劇 本益比偏高仍需留意

台灣加權指數上週五（10月31日）走勢震盪，盤中大漲將近200點，但尾盤權值股急殺，導致終場下跌54.18點，周線仍是連五紅。

聯準會（Fed）啟動新一輪降息循環，上週再降1碼，今年以來已降2碼。市場普遍認為此次為預防性降息，有助於2026年景氣復甦，與過去因黑天鵝事件而降息不同，此次政策更具彈性空間，為資本市場提供支撐。不過，聯準會將於2026年進行改組，主席人選的變動亦可能牽動市場走向。

AI題材熱 財報成關鍵焦點

短線而言，台股已累積漲幅，美國科技七雄財報陸續公布，若出現平淡或不如預期的結果，可能引發盤勢修正。目前資金集中於AI族群，雖然先前市場對AI泡沫化有所疑慮，但GTC技術大會釋出新晶片計畫，成功提振市場信心，預期AI相關銷售動能將延續至2026年。

在AI題材推動下，美股四大指數頻創新高，進一步激勵台股表現。科技巨頭財報將牽動AI與雲端供應鏈的走勢，成為後續觀察重點。

法人動向方面，外資與投信近期轉趨保守，資金輪動快速，自營商買超力道強勁，成為支撐盤勢的重要力量。預期台股將維持震盪走升格局，多頭行情有望延續至年底。

低基期族群吸金 記憶體旺季可期

AI需求外溢趨勢明確，推動整體獲利全面上揚。全球科技股漲勢凌厲，電子原物料亦出現明顯漲幅。

景氣面尚未出現惡化跡象，降息政策亦提供正面支撐。市場普遍看好景氣復甦，具漲價題材的低基期電子股吸引資金青睞，包括記憶體、電子元件載板與被動元件等族群，受惠程度明顯。記憶體產業將進入第四季旺季，預期表現強勁，在大盤震盪期間具備抗跌特性。

此外，荷蘭與中國之間的貿易紛爭影響車用功率半導體出貨，市場擔憂全球車用晶片供應可能受阻。儘管雙方仍有談判空間，台灣車用半導體有望受惠轉單效應，近期資金明顯流入，惟短線漲多後可能面臨整理壓力。

高檔震盪格局 建議分批主流股

整體而言，台股目前處於相對高檔，權值股評價亦高於大盤，建議投資人避免追高，改採分批布局策略，聚焦具成長潛力的主流類股。後續須持續關注外資動向、美中貿易談判進展、美國經濟數據與降息政策方向，以及聯準會改組相關消息，皆可能影響盤勢走向。

（作者為瀚亞投信國內投資部主管）

