〈財經週報-台股熱點〉輝達投資諾基亞 低價網通股悄悄升起

網通族群前三季營收與EPS

記者王憶紅／專題報導

網通股王智邦（2345）上週五受到亞馬遜旗下雲端事業Amazon Web Services（AWS）營收亮眼的激勵股價大漲，推升一週股價漲幅15.63%，而輝達宣佈投資10億美元認購諾基亞後，多檔低價網通股受到題材激勵紛奔高漲停，但上週五則回檔重挫，總計訊舟（3047）的週漲幅仍達11.86%，建漢（3062）也有10.58%，而康全（8089）、仲琦（2419）、明泰（3380）的週漲幅也分別為6.1%、3.4%、1.56%。

市場人士指出，上週多檔網通股股價表現亮麗，主要是處在低基期，易受到題材激勵而走揚，而隨著第三季季報將陸續出爐，宜避開獲利不佳個股。

兆豐投顧副總黃國偉認為，網通族群還是相對保守看待，雖然產業觸底已一段時間，不會再更壞，但受消費電子需求持平，也不會太好，區間整理的機率高。

凱基投顧分析師姜兆剛則指出，受惠電信商需求逐漸回溫，多元動能可望驅動網通族群營收成長。不過，資料中心需求相關個股仍為首選。

中磊（5388）上週五公布第三季財報，稅後盈餘3億元，季減11.4%、年減45.8%，每股稅後盈餘1元。前三季營收稅後盈餘9.35億元，年減47%，每股稅後盈餘3.15元。

智邦獲利可望創新高

另外，智邦將在11月6日公布財報，智邦第三季營收729.5億元，創下單季歷史新高，市場人士指出，智邦第三季在營收創高，以及第二季的匯損回沖下，獲利可望創新高。

