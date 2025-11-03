〈財經週報-台股熱點〉 被動元件旺起來 國巨、華新科起舞

被動元件前三季營收與EPS

記者張慧雯／專題報導

由於市場庫存達到健康水平，再加上AI智能相關產品需求持續成長，除半導體、記憶體、散熱族群受惠外，零組件的被動元件股價終於也開始「旺」起來，觀察9月營收與獲利，甚至第三季財報都繳出亮麗成績單，國巨*（2327）上週股價一度站上262元，華新科（2492）也一度來到144.5元。

研調機構Straits Research指出，全球被動元件市場規模，預計從2024年約380億美元，成長至2033年的582億美元，年複合成長率（CAGR）近5%，主要來自於汽車電子、5G應用以及AI伺服器和高效能運算（HPC）的高度成長。

鉭質電容漲價 被動元件股價大漲

而此波被動元件族群股價大漲，主要是國巨*旗下基美發出鉭質電容漲價通知，且自11月1日起即刻生效，雖然國巨執行長王淡如表示，每個地區、通路、客戶需求都是獨特的，沒有具體的調漲數字；不過，他也說，第三季營收成長主要來自於人工智能以及高階應用相關產品的需求，AI相關營收已占總營收1成以上。

觀察被動元件大廠第三季獲利可發現，國巨*單季每股稅後盈餘（EPS）3.1元，累計前三季EPS來到8.22元；華新科第三季單季EPS為2.07元，單季獲利即超越上半年，前三季EPS為2.95元；立隆電（2472）9月EPS為0.75元、蜜望實（8043）為0.3元、凱美（2375）為0.35元，相較去年皆呈現成長，表現亮麗。

法人認為，全球AI PC預估2028年出貨量達2億台，而每台AI PC的MLCC（積層陶瓷電容）用量較傳統PC增加8成，至於AI伺服器的被動元件用量，更遠超過傳統伺服器，其中MLCC用量從2,000顆成長至2萬顆以上，不僅數量大增、規格要求也更高，因此，符合AI需求的產品在供需吃緊下，未來不排除還有漲價空間。

