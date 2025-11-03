〈財經週報-軍工股〉 無人機反制系統成顯學 漢翔、合勤控揭露戰果

無人機成為現代戰爭的主角，漢翔已經跨入無人機反制系統。（記者王憶紅攝）

烏俄戰爭使無人機成為現代戰爭的主角，如何使用、反制無人機也成為顯學。目前上市櫃公司中，漢翔（2634）、合勤控（3704）已經跨入無人機反制系統。業內人士指出，通常無人機反制系統首先透過訊號干擾，讓無人機成為「傻瓜機」，若無人機未受干擾，則進一步使用高能量雷射射擊，並反向追蹤操控手位置，予以殲滅。不過，有矛就會有盾，而後反制、反反制、反反反制等持續循環下，就更能提升性能。

業內人士指出，2023年烏克蘭生產近30萬架無人機，2024年達到220萬架、67種無人機，生產廠商突破200家；2025年更生產超過400萬架，DIY家庭式生產企業擴大到500家，也使俄國無法鎖定目標摧毀烏克蘭無人機生產，不過，生產無人機容易，但要能產製無人機防禦系統則更為困難，也因此國內投入無人機反制系統者業者少。

漢翔無人機反制系統 軟硬兼備

漢翔的無人機反制系統，主要分為「軟殺」與「硬殺」兩種方式，目前已經測試完成。其中，軟殺系統透過訊號干擾來癱瘓或驅離無人機；硬殺系統則使用高能量雷射來精準摧毀無人機。

漢翔此套反制系統整合雷達偵測、光學/紅外線追蹤與人工智慧判別，可偵測、識別並反制威脅，整合完整的反制鏈，可為國安、民生與隱私帶來重大幫助。據了解，漢翔此套系統未來將先在國家重要設施布建，防止無人機攻擊。

合勤控旗下合勤科技是網通廠中最早佈局軍工產品的公司，之前打造軟體無線電機（SDR）、無人機船（UAV/USV）載具專用資料鏈路無線電機、衛星通信模組、先進雷達系統及新型電戰偵蒐定向裝置等產品，而軍用軟體無線電機從高頻、特高頻、超高頻到極高頻，可安裝在軍用車輛、船艦、數位戰士及飛行載具上，近年來更跨入無人機領域。

合勤控發展無人機防禦系統

合勤控表示，無人機已頻繁使用在戰爭上，使防守方發展出電子干擾技術予以反制，也使無人機要配備抗干擾的無線通訊技術以反反制，更有配備光纖通訊的無人機，能徹底抗拒電子干擾，而合勤除了提供無人機使用的各種抗干擾的跳頻通訊模組及光纖通訊模組外，更發展能反制各種無人機的無人機防禦系統。

合勤控指出，無人機防禦系統是一套結合多層次技術的整體解決方案，專為應對日益嚴重的各式無人機威脅而量身打造，以低成本反制無人機威脅，無人機防禦系統包含主動與被動雷達偵測，資訊由後端控制平台整合，再指揮干擾機定向干擾軟殺或由攔截無人機進行攔截硬殺，使各式敵意無人機無法越雷池一步。

