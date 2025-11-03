〈財經週報-軍工股〉群雄搶進無人機市場 大啖商機

台灣大型軍備採購額將達1.3兆元，多家業者在檯面下合縱連橫，預期有更多廠商競逐。（資料照）

記者王憶紅／專題報導

無人機族群前三季營收與EPS

烏俄戰場大量使用無人機攻擊，讓無人機成為在不對稱戰爭中充分發揮以小博大的利器，成功改變戰爭型態，讓各國積極部署軍用無人機。台灣2026-2032年國防支出用於大型軍備採購額將達1.3兆元。其中，無人機占比最高，達32%，國內廠商受惠程度大。

值得注意的是，第二波軍用商規無人機標案，除第一波得標廠商長榮航太（2645）、中光電（5371）、神通等外，更吸引漢翔（2634）、亞航（2630）、雷虎（8033）等公司參與，市場人士指出，目前多家業者在檯面下合縱連橫，預期有更多新面孔廠商競逐。

第二波軍用商規無人機採購案規模龐大，預計將在2026年至2027年間採購近4.87萬架，總金額上看500億元以上，包含甲、乙、丙、丁、戊式五種不同規格的無人機。目前包括漢翔、亞航、雷虎等都已宣布將積極參與此次標案，市場人士觀察，通過測試的廠商，最快可望在明年1-2月送件投標，而第二季可望開標。

漢翔採多元並進方式

漢翔目前較確定的是與成功大學、田屋科技等，共同投標丙式定翼無人機，另有能力助攻無人機聯盟其他廠商參與標案、生產製造。據了解，目前已有4、5家業者與漢翔洽談量產合作。同時，漢翔也與雷虎正式聯手，共同投入新世代中大型無人直升機「T-400」的研發，目前已進行至原型機階段。值得注意的是，漢翔已與美國國防科技公司Shield AI完成正式合作協議簽署，雙方要打造一個涵蓋上游到下游，從製造生產、組裝測試到維修保固的先進無人系統生態系，再加上也代理國外無人機、無人艇，漢翔在無人載具領域是採多元並進方式。

亞航組隊爭取無人機標案

亞航也採組隊方式直攻戊式的垂直起降定翼型無人機標案，並與中科院合作生產的銳鳶2號無人機，預計明年開始量產，總計有32架，且負責後續的維修，亞航的光纖陀螺儀（FOG）未來也會導入無人機、無人艇等。

雷虎打開美國軍事採購市場大門

雷虎則瞄準甲、丙、丁式、且不排除組隊投標乙、戊式。雷虎在9月航太軍工展中秀出5款無人機，也展出光纖無人機、整合中科院研製的作戰光學與彈藥系統解決方案、武裝無人車（UGV）、攻擊無人直升機、反裝甲FPV自殺無人機等。且雷虎的無人機產品（Overkill FPV系列）已獲得美國戰爭部的Blue UAS認證，此認證是台灣無人機產業的首例，代表雷虎的無人機通過嚴格的網路安全與軍規審核，得以進入美國軍事採購名單。而雷虎生產無人機馬達等零組件為主的美國廠，預計明年第一季投產。

