〈財經週報-時事求是〉軍工股的政策紅利

■魏錫賓

在「國防自主」、「國艦國造」，以及「無人機」等政策推動下，台灣將從國營、官方主導，發展出民間企業參與的軍工體系，並向完整的產業供應鏈邁進。在相關產業從「求有」到蓬勃的過程中，具備技術能力、能夠整合上下游的企業，股價與業績都有機會隨著政策起飛。

因為地緣政治風險升高，又有烏俄戰爭大量動用無人機、各種武器的現例，3年多來，台灣與各國一樣都在思考全面建構自主軍備與供應鏈，而軍工產業在過去幾年能夠迅速成為市場焦點，除了因地緣政治升溫，更因國防預算出現結構性的上升，使商機能夠落實。

明年國防預算將突破9,495億元，占GDP達3.3%，創歷史新高，而且政府希望在2030年前進一步提升至GDP的5%，金額將大幅攀升，使相關訂單的能見度至少看到五年之後。在無人機、飛彈、國艦國造等專案由研發期進入量產期後，得標企業的營收與獲利將可進入實質反映階段。

需求面沒問題；然而，軍工股並非一定是高獲利的成長股。它雖具有政策紅利與長期想像，可是「成敗」都在政府；在發展階段，政府是唯一買家，投資人要面對相關企業研發期長、營收認列慢等現實的掣肘。同時，官方採購經常採成本加成或固定報價，廠商難以自由訂價，毛利率有一定的限制；而軍工產品研發期長，例如無人機和飛彈需經過設計、測試、量產認證等，時間可能長達3～5年，研發成本先行入帳但沒有收入，加上在建造初期，軍用機或艦艇規模經濟難以形成，且廠商難以對外披露細節，因此獲利預估具有不確定性。這些都是投資軍工股不能忽視的另一現實。

若把軍工股當作短線題材炒作，具有高風險性；因為在2025年以前，許多企業仍處於研發與投標階段，訂單尚未轉為營收與現金流。可是若從長線與國家戰略觀察，軍工股具有政策確定性高、訂單可見度長等優勢，加上國防預算穩定，且不受景氣循環影響，與一般產業相較，軍工股具有抗景氣性的特性，格外適合某部分的投資人。

各國已開始自組供應鏈，但是無人機、艇跟其他武器一樣，不是每個國家都有能力設計、生產。在戰場上較勁，只有勝負之分，品質再精進，若不能擊敗對手，一樣無用。對國家是挑戰，對躍躍欲試的企業更是如此。

國防預算不只「量變」，也在「質變」，大型軍備採購的商機將由無人機等分享，部分軍工股急飆後盤跌，可能只是正反看法的暫時拉鋸。投資人應是在觀望，「誰能真正拿到軍備訂單？誰有技術能夠擊敗競爭者？」股價總是會從題材反映回現實，最後還是要由營收與獲利說話。

