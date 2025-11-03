〈財經週報-軍工股〉國防預算創新高 軍工股充滿想像空間

在軍備採購額可望逐年提高，亞航董事長李偉賢指出，將與合作夥伴投標戊式無人機。 （記者王憶紅攝）

記者王憶紅／專題報導

明年國防預算達9,495億元、占國內生產毛額GDP達3.3%，創歷史新高，在未來國防預算只會增加、不會減少下，預計2030年前要達到GDP5%。法人指出，明年國防預算較今年增加1,768億元、年增率22.9%，預期2026-2032年台灣國防支出用於大型軍備採購額將達1.3兆元，在軍備採購額可望逐年提高、以及訂單能見度看到2032年，即使部分軍工股今年並未有實績支撐，但未來營運則充滿想像空間。

1.3兆軍備採購額 訂單能見度看到2032年

法人指出，國防部盤點2026-2032年特別預算，有望達7,000億元，若加上多項編列於年度預算大型專案，預期2026-2032年，台灣國防支出用於大型軍備採購額將達1.3兆元。其中，無人機佔比32%、國艦國造24%、飛彈24%，以及火炮彈藥與其他為19%，因此無人機、造船與飛彈將是台廠主要受惠領域。

在無人機方面，法人預估，國內軍用商規無人機年產能自2025年的2,000架次，到2030年更可望年產9.4萬架，產值則從54億元成長到693億元，年複合成長率（CAGR）達67%，受惠國防支出支撐市場，台灣無人機供應鏈將進入高速成長期。

雷虎來勢洶洶 5款無人機都有興趣投標

值得注意的是，第二波軍用商規、商機逾500億元的無人機標案，漢翔（2634）、亞航（2630）、雷虎（8033）等都已宣布不會缺席。其中漢翔、亞航目前都鎖定1款，而雷虎則計畫5款皆投標。

據業內人士指出，通過測試的廠商可望明年1~2月送件投標、第二季開標，而軍備局為擴大產業鏈，採取複數決標方式。換言之，各機型至少2家得標，預期得標廠商2026年下半年開始出貨，營收、獲利的主要貢獻會落在2027年。

烏俄戰爭使無人機成為現代戰爭的主角，如何使用與反制無人機成為顯學，目前國內已有多家業者，包括漢翔、合勤控（3704）等跨入無人機反制系統。漢翔無人機反制系統，已完成測試，初期以參加政府標案、保護台灣關鍵基礎設施為主。合勤控除了有供無人機使用的各種抗干擾的跳頻通訊模組及光纖通訊模組外，更發展能反制各種無人機的無人機防禦系統。

軍方釋無人艇百億大單 造船三雄大利多

在國艦國造方面，因國造潛艦預算過於龐大，將排擠其他國防預算。法人預期，2030年前將著重發展不對稱作戰策略的無人船，以及海軍輕型巡防艦及海巡署巡防艦，其中，明年國防預算中，海軍統籌耗費180億元，採購攻擊型自殺無人艇，初步規劃分5年獲得1,320艘。

目前台灣造船三雄台船（2208）、龍德造船（6753）、中信造船（2644）中，除台船具生產大噸位船隻量能、龍德造船以中小型高速艇為主、中信造船以中型海巡船隻為主外，三家以及雷虎等也都陸續發表無人船，預期也可望受惠國艦國造，以及無人船商機。

