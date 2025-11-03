有房繼承 身家估至少增千萬

有房繼承，身家可望直接增加逾千萬。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕有房繼承，身家可望直接增加逾千萬元。根據統計，第二季全國繼承移轉棟數逾二．一二萬棟，為二〇〇〇年第四季統計以來新高；觀察繼承移轉平均面積，以台北市不到三十坪最小，但依第二季信義房價指數為基準，台北市繼承族身家推估可大增近二四〇〇萬元，為全國之最。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，因人口持續老化，繼承移轉登記棟數連年創新高，且繼承房產不用繳納土地增值稅，節稅效益好，因此短期內繼承棟數創高的趨勢應該不會改變。

第二季全國繼承移轉棟數平均面積約四十一．七九坪，是二〇一六年第三季以來、連續三十六季逾四十坪；六都中，以台北市約二十九．三一坪最小，台南市約四十八．三七坪最大，且雙北市均不到三十五坪。

對照同季信義房價指數各都會區標準單價，台北市每坪約八十一．七五萬元、新北市約四十九．七萬元、桃園市三十．五六萬元、台中市三十三．八八萬元、台南市二十三．〇四萬元、高雄市二十七．〇九萬元，推估第二季六都繼承族平均身家均增加超過一千萬元，又以台北市增加近二四〇〇萬元最多，高雄市增加不到一一〇〇萬元最少。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，戰後嬰兒潮世代擁房率相當高，在進入高齡後，繼承、贈與房產成為傳承主要手段，促使「等房族」獲得房產後身價大增，形成新一批「財富世襲」的受惠者。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，財富傳承是拉大貧富差距原因之一，不過，帳面資產增加，不完全代表財富、所得增加，甚至隱含高租金、高消費的成本壓力，而實際居住面積壓迫生活品質，更可能帶動人口配合產業投資、交通建設而產生新的流動誘因；因此，如何透過金融、租賃管理服務，提升房地產財富效果，將成為台灣房市發展的新藍海。

