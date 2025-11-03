房產贈與南北差異 台南面積大、台北價值高

房產贈與是台灣常見的財富傳承方式，第二季又以台南市送房最大間、台北市最值錢。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕房產贈與是台灣常見的財富傳承方式，第二季又以台南市送房最大間、台北市最值錢。根據內政部不動產資訊平台發布，第二季六都贈與移轉面積，台南市約三十八．六一坪最大、台北市約二十三．四六坪最小；不過，若以同季信義房價指數各都會區標準房價為基準，北市贈房價值平均近二千萬元最高，南二都則均未達一千萬元。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，房地產贈與稅的稅基是以公告土地現值、房屋評定現值為基礎，遠遠偏離市價，成為財富傳承、節稅重要手段。

根據內政部統計，第二季全國贈與移轉棟數逾一．二八萬棟，為二〇二一年第四季以來、連續十五季超過一萬棟；其中，台南市送房面積最大，甚至在二〇〇一年第二季寫下單季平均達一一二．一七坪的破百坪紀錄，且南二都在二〇〇〇年第四季至二〇〇二年第四季，絕大多數季度贈與移轉平均面積超過六十坪。

今年第二季全國贈與移轉平均面積約三十四．四五坪，六都中，雙北市均不到二十五坪，其餘四都則落在三十四至三十九坪，又以台南市約三十八．六一坪最大；若以第二季信義房價指數各都會區標準房價為基準，第二季台中市以北平均贈房價值均逾千萬元，台南市、高雄市估算價值分別約八八九萬、九六六萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，贈與房地產行為包括夫妻間贈與，主要是節稅考量，利用對方一生一次的售屋時稅負優惠；另一種可能是長輩贈與晚輩，屬於財富傳承。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，贈與移轉件數持續衝高，除因台灣房屋自有率高，長者普遍有房產外，也與租稅制度有關；尤其房地合一稅實施，以及國稅局稽查越趨嚴格，避稅空間縮小，贈與成為移轉過戶節稅的好選項；然而，受贈者因取得成本低，未來出售時將被課徵高額房地合一稅，交易稅負成本並不低。

