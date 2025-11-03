法人看好台股續揚 注意回檔修正

法人認為，台股11月走勢持續向上。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕美中貿易戰降溫，法人認為，台股十月大漲逾二四〇〇點，不僅站穩二萬八千點大關，也創下史上單月第二大漲點，在利多消息加持下，十一月走勢持續向上，但投資人仍須留意乖離率過大、行情易大幅波動的問題。

川習會後美中宣布貿易休戰一年，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，隨著市場對貿易摩擦的疑慮逐漸消散，AI產業持續蓬勃發展，台灣在半導體與伺服器供應鏈中的關鍵角色受到國際資金青睞，下半年外資明顯回流台股，不僅推升成交量，也帶動指數走勢轉強，成為台股多頭的重要推力。

她認為，台股進入十一月持續保持多頭態勢，但須留意因技術面短線出現正乖離大，若市場傳出不如預期消息，則出現行情波動的可能性上升，預料大盤將呈現高檔盤堅向上。

野村投信表示，雖然高檔震盪與獲利了結壓力存在，但只要十日均線不破，台股多頭趨勢仍在，投資人可聚焦AI伺服器供應鏈，如散熱、機殼、電源模組、PCB（印刷電路板），同時留意低基期補漲股。

元大投顧分析，台股多頭氣勢如虹，再創歷史新高二萬八五二七點，指數沿著五日均線向上推升，多頭架構穩健，唯一顧忌為技術指標乖離太大，須提防隨時回檔修正；此外，盤勢若上攻，投資人應追蹤五日均量，不宜萎縮。

