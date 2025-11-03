自由電子報
中國經濟結構扭曲 貿易戰施壓也沒用

2025/11/03 05:30

美中貿易戰並未達到讓中國重組經濟結構、減少出口和增加國內消費的目標。 （法新社資料照）美中貿易戰並未達到讓中國重組經濟結構、減少出口和增加國內消費的目標。 （法新社資料照）

關稅難促中經濟自由化 反刺激加速晶片自主

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，備受矚目的川習會於上週落幕後，美中貿易戰雖然暫時休兵，但美國多年來未達到讓中國重組經濟結構、減少出口和增加國內消費的目標；反而讓中國意識到，必須降低在半導體等關鍵領域對美國的依賴。

美國歷屆政府都曾寄望中國二〇〇一年加入世貿組織（WTO）能促使該國開放政治體制，儘管這個促使中國政治自由化的希望早已破滅，但川普總統的許多高級顧問仍對中國經濟自由化抱持希望，盼能藉美國的經濟實力促使中國放棄「重商主義」貿易政策。

美國戰略家認為，透過關稅可抑制中國出口，促使中國在國內尋找新的成長來源，以讓消費者增加支出和減少儲蓄；而中國刺激國內消費將有助其向國外購買更多商品，進而減少貿易順差，有利於美企和農民開拓一個潛力巨大的消費市場。

但川普重返白宮後的關稅措施顯然並未撼動中國，反而刺激其採取強硬的反制措施；就算川習會後貿易戰暫時休兵，但這場會談也未觸及中國經濟結構重組的問題。

約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）國際事務教授法雷爾（Henry Farrell）表示，貿易戰帶給中國的教訓恰與美國的預期相反，不但沒有促使北京當局重新平衡經濟，反而讓習近平意識到，中國必須降低在半導體等關鍵領域對美國的依賴，並發展能夠反擊美國的武器，例如對稀土的壟斷地位。

貿易戰休兵 外企脫中不變

協助美企管理亞洲供應鏈的ABC集團副總裁尤肯日前受訪則指出，川習會的結果不會改變企業的既定方針；他的公司一直在協助客戶將生產重心從中國移往亞洲其他國家，而許多業者早已決定，不管關稅是否降低，將產線外移、多元布局的決策不會改變。

