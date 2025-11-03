抗中壟斷 加國宣布25項稀土投資

加拿大宣布25項關鍵礦產投資以及與盟友合作計畫。（彭博資料照）

跟進美國啟動「國防生產法」儲備關鍵礦產 定位為西方國家稀土重要供應國

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，加拿大宣布二十五項關鍵礦產投資以及與盟友的合作計畫，以開發價值四十六億美元（約一四〇五億台幣）的稀土礦產，對抗中國在全球稀土貿易中的主導地位。

將開發價值1405億礦產

加拿大政府與七大工業國家（G7）的其他成員國進行為期兩天的會談後，於上週末宣布這些投資和承購協議，為上述稀土礦產開發計畫奠定基礎。

保證以預定價格購買

根據加拿大政府公告，挪威Vianode公司將在安大略省興建一座價值數十億美元的合成石墨工廠，為電動車電池供應負極材料；力拓集團（Rio Tinto）在魁北克省Sorel-Tracy市的鈧（scansium）工廠也獲多方投資支持。加拿大政府將保證以預先確定的價格購買相關礦業公司生產的稀土商品，以確保上游投資人有所回報。

加拿大能源部長霍吉森（Tim Hodgson）表示，將仿效美國、動用加國「國防生產法」儲備關鍵礦產，「此舉將使加拿大能夠啟動我們的國防儲備機制，並支持多邊的儲備努力」。

G7上週在多倫多舉行會議，希望建立「買家俱樂部」，做為關鍵礦產生產聯盟的一部分，以在澳洲和日本等國與美國進行稀土交易談判之際，能恢復多邊主義。

由於西方國家越來越擔心中國對稀土和關鍵礦產的控制，加拿大宣布上述投資及與盟友的合作計畫，希望將自己定位為西方國家的稀土重要供應國。

美國已加強對關鍵礦產的採購力道，歐盟也正在加速制定儲備戰略。歐盟能源和住宅事務專員約根森（Dan Jorgensen）表示：「加強G7在關鍵原料方面的國家合作是個重要進展，負責任和安全的供應鏈是一項共同的戰略資產，而非零和戰爭。」

