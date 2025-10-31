外國技術人力比率取消 8千家中小企業受惠

行政院通過「跨國勞動力精進方案」，取消製造業外國技術人力25%上限的限制，讓雇主可全數留用資深移工，評估對中小企業幫助極大，勞動部長洪申翰（左2）說明方案內容。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕行政院昨通過「跨國勞動力精進方案」，取消製造業外國技術人力比率的限制，讓雇主可全數留用資深移工。勞動部指出，目前已有近八千家中小企業聘僱中階技術人力，其中三分之一已達「天花板」，此次放寬限制對中小企業幫助極大。

合計仍不得超過總員工數五成

雇主聘僱外國技術人力，原規定不得超過聘僱移工人數二十五％，此次取消後，雇主可全數留用資深移工，但包括藍領移工、中階人力、外國專業人才，合計仍不得超過總員工人數的五十％。

勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國舉例，一家業者如有四名移工，原本只能一名轉中階，其他三人都得回國，造成業者極大的困擾；統計目前使用中階人力的中小企業近八千家，有三分之一已達天花板，此次將比率限制打開，讓中小業者可增加資深移工留任，將是受惠最大的一群。

現行外國技術人力針對不同產業，有不同薪資門檻及技術要求，包含產業類月薪必須超過三萬三千元且具備技術條件，或經常性薪資逾三萬五千元、可免技術條件；社福類的機構看護工薪資門檻為月薪逾二萬九千元、家庭看護工月薪逾二萬四千元。

對於旅宿業及商港碼頭業的外國技術人力薪資要求，目前尚未定案。勞動部長洪申翰指出，將參考該行業客觀數據，同時不影響本國勞工，旅宿業門檻預估在三萬元至三萬三三元間，商港碼頭業則不超過四萬元，仍需進一步討論。

但這與旅宿業原期待以最低工資聘請「移工」，有著不小落差。洪申翰坦言，「目前就是這個選擇」；至於如何計算出「本勞加薪二千元」此一金額？他解釋，「這也得要企業能夠負擔得起」。

事實上，旅宿業已獲交通部開放可使用海外實習生增補人力，他們具備語文能力，旅宿業卻僅給予每月不到二萬元津貼。洪申翰表示，將與交通部共同討論，提升、規範及保障實習生的權益。

