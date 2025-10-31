農業部改派法人董事 台肥董座李孫榮換吳音寧

原農業部代表人李孫榮換成行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台肥（1722）晚間公告，原農業部代表人李孫榮換成行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，且自今（31）日起生效，台肥員工聞訊大感意外，紛紛表示不可置信。

台肥晚間公告，農業部改派法人董事代表人，代表人從李孫榮換成吳音寧，原本李孫榮任期自2024年6月26日至2027年6月25日，不過，上任僅一年多，農業部突然改派代表人，換句話說，台肥董座將換人當，從李孫榮變成吳音寧。

吳音寧曾任台北農產運銷公司總經理，隨後角逐彰化縣立委未果，緊接著擔任行政院中辦副執行長，至於李孫榮則是美國德拉瓦大學環工博士，熟悉環境保護與土壤健康，曾任嘉南藥理大學校長及環境永續學院院長，長期推動產官學研合作，就任以來跟進政策，積極拓展氫能領域。

台肥內部則完全未曾聽到人事異動案，兩天前台肥還舉辦「農業韌性—創新緩控釋肥論壇」，邀集農業部、環境部、農糧署、農試所、台大、成大、中興等學研機構及各縣市農會代表，並邀請歐洲企業CEO等國際專家，共同探討緩控釋肥創新技術與農業減碳策略，董事長突然換人，員工則大表意外。

兩天前台肥還舉辦「農業韌性—創新緩控釋肥論壇」，董事長李孫榮親自主持。（業者提供）

