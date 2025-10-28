貿易緊張放緩 亞股漲、金價挫

在日本、南韓股市帶領下，週一全球股市續創新高。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在日本、南韓股市帶領下，週一全球股市續創新高，黃金和債券等避險資產則下跌，主因美中可望達成貿易協議，緩解全球兩大經濟體的緊張關係，加上市場預期美國聯準會（Fed）在廿九日會後降息一碼（〇．二五個百分點）。

週一日經二二五指數漲破五萬點，南韓綜合指數也漲破四千點，雙創歷史新高，帶領MSCI全球股市指數上漲〇．三％至紀錄最高。週一歐洲三大股市漲跌互見，美國四大指數盤前電子交易繼續走高。

請繼續往下閱讀...

金價由新高點已回跌8％

與此同時，金價每英兩下跌二％至四〇二八美元，自十月廿日創下四三八〇美元的史上最高價以來，已回跌八％。美國十年期公債殖利率上漲〇．〇二七個百分點至四．〇二四％，黃豆、小麥、玉米、銅價和石油等大宗商品都上漲。

MPPM交易主管桑皮爾（Guillermo H. Sampere）表示：「焦點轉向美中談判，導致股市開盤走高，但只有取得積極成果才能持續。此外，本週對今年剩餘時間的走勢至關重要，市場最關注Fed關於貨幣政策的措辭。」

由於美國九月消費者物價指數（CPI）漲幅低於預期，Fed預計週三會後將降息一碼，使基準利率來到三．七五％至四％，為今年第二度降息。歐洲央行和日本央行在三十日會後預料將維持利率不變。

此外，標普五百五大成分股微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜和蘋果本週公布財報，將影響全球股市走勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法