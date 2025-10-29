台股開盤》台積電領AI上攻 指數漲逾330點登28283點再創新高

台積電領AI上攻，指數漲逾330點登28283點再創新高。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）GPU 需求旺盛，估明年銷售額將達5000億美元，帶動輝達股價走揚，市值遭近5兆美元，而台積電ADR上漲1.10%，台股週三在台積電開盤上漲20元激勵，指數開盤漲208.8點，以28157.91點開出，在鴻海、英業達、仁寶等AI電子衝刺，金融與傳產助攻，指數開高走高，漲330點，指數來到28283點，再刷新天價。

輝達AI晶片Blackwell目前正在亞利桑那州生產，執行長黃仁勳表示，由於市場對GPU 的需求旺盛，預計Blackwell晶片和明 Rubin晶片加起來的GPU銷售額將達到5000億美元（約新台幣15.35兆）。

人工智慧（AI）熱潮助攻AI晶片大廠輝達（NVIDIA）等科技股走高，輝達市值逼近5兆美元，美國華爾街股市28日4大指數全收紅。

道瓊工業指數上漲161.78點或0.34%，收47706.37點。

標普500指數上揚15.73點或0.23%，收在6890.89點。

那斯達克指數挺升190.04點或0.80%，收23827.50點。

費城半導體指數小漲26.73點或0.37%，收7194.71點。

