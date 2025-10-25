抗中稀土戰》鄧溫陽謀30年 習收割當武器

中國透過政策扶植與犧牲環保，以極低成本「消滅」西方國家的稀土產業。圖為江蘇連雲港稀土出口碼頭。（路透檔案照）

一九九二年，中共前領導人鄧小平南巡講話時，喊出「中東有石油、中國有稀土」，自此稀土被定位為中國國家戰略資源；而學地質出身的前總理溫家寶，在二〇〇三至二〇一三年任內更大力發展稀土戰略。也就是說，鄧、溫「陽謀」稀土三十年，如今被習近平「收割」當作經濟戰略武器。

一九六五至一九八〇年代，美國加州帕斯山礦（Mountain Pass），曾是全球主要稀土供應來源，後因無法與中國低價競爭，且二〇〇〇年初爆發環境污染事故，二〇〇二年關閉了冶煉加工業務且隨後停產，美國自此幾乎完全退出稀土加工領域。

請繼續往下閱讀...

因輕稀土開採到冶煉過程，會產生放射性廢棄物等，而重稀土提取稀土需要大量酸性溶液，也會污染礦山周邊河流與土壤，中國以嚴重破壞環境和損害健康為代價，成就稀土大國；但美國卻過分相信全球化機制，誤認可從中國獲得穩定且低價的稀土供應，如今遭到威脅。

也就是美國保留了礦山，卻失去了供應鏈關鍵的中游分離和冶煉能力，將主導權拱手讓給了中國。（記者高嘉和）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法