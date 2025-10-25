抗中稀土戰》降低近半依賴 日反制成典範

二〇一〇年因釣魚台主權爭議，日本是第一個被中國威脅停供稀土的國家，日本自此積極推動供應鏈多元化、技術創新和減量化，中國進口比例降至目前僅約五十八％，顯著提高了供應鏈的韌性。(路透)

二〇一〇年因釣魚台主權爭議，日本是第一個被中國威脅停供稀土的國家，日本自此積極推動供應鏈多元化、技術創新和減量化，自中國進口的稀土比例從當時高達九成以上、降至目前僅約五十八％，顯著提高了供應鏈的韌性。

與美國「失而求復」不同，日本在稀土供應鏈中主要集中在下游高階應用，且在多元化供應和資源循環處於領先地位；因該國缺乏稀土資源，轉向探勘深海稀土泥（如南鳥島經濟海域），並透過海外投資來強化中游加工與冶煉環節，確保不再被中國威脅。

其中包括通過JOGMEC（日本金屬及能源安全組織）等官方組織投資澳洲萊納斯（Lynas）等公司，幫助其在澳洲和馬來西亞建立中國以外的稀土分離和冶煉設施，確保供應鏈不被壟斷；日本也在從廢棄電子產品（城市採礦）中回收稀土的技術，創造了稀土循環經濟，且投入大量資金研究非稀土材料，來替代稀土在某些應用中的功能，全面降低對稀土的總體需求。（記者高嘉和）

