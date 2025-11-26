新台幣連2紅！盤中勁揚逾1角收31.35元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國零售數據不佳，聯準會（Fed）降息預期升溫下，美元指數跌破100大關，加上台股持續反彈，外資回頭下，熱錢匯入也推升新台幣兌美元匯率盤中勁揚逾1角，最後收在31.35元、升值9分，匯價連2紅，成交量略降至16.87億美元。

台股今天大漲497.37點，收在27409.54點，三大法人合計買超226.69億元，其中，外資連續第二日買超，今日買超金額124.22億元。

外資買超、資金匯入下，新台幣匯價午後最高升底31.313元、逼近31.3元關卡，不過台幣升勢太猛，出口商反倒縮手觀望，使今日匯市交易量萎縮至20億美元以下。

匯銀人士指出，外資是否已經認錯回補還需再觀察，畢竟先前賣超幅度相當驚人，逢低回補不為過；此外，近期市場對聯準會降息預期變化太快，可留意今晚美國公布的請領救濟金人數，若符合預期，股市漲勢延續，熱錢續流入，則台幣明日可望挑戰31.3元關卡。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數回落0.42%，台幣與新幣同樣升值0.29%、人民幣（在岸價）升值0.19%、日圓升值0.14%，僅韓元貶值0.14%，主要亞幣升貶不一。

