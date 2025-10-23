川普與印度總理通話 傳雙方將有新協議／印減購俄油 關稅50%降到15%

川普透露，他與莫迪進行談話，美印很快就會達成新協議。圖為今年二月十三日，川普在華盛頓白宮橢圓形辦公室與印度總理莫迪握手。（美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普指出，印度總理莫迪二十一日與他通話時承諾，印度將逐步減少採購俄羅斯原油。與此同時，印度鑄幣報（the Mint）引述三名消息人士報導，印度與美國即將達成貿易協議，美國將印度產品關稅從五十％降到十五％至十六％。

川普在白宮舉行的排燈節慶典上說，兩國元首在電話中「談了許多事，但多半是貿易，他（莫迪）對此興趣盎然」；莫迪二十二日在社群媒體證實兩人通話。

川普八月底對印度進口產品課徵五十％關稅，以施壓新德里停止採購俄羅斯原油，同時報復其對美國產品施加的高關稅以及其他壁壘。該稅率居於亞洲之冠，導致美印多年的友好關係急遽惡化。

川普上週表示，莫迪已向他保證印度將停止採購俄羅斯原油。美國及其他烏克蘭盟友指控相關交易助長了俄國的戰爭機器及其經濟；印度外交部當時回應，不清楚川普與莫迪之間有通話。

川普二十一日軟化其論調，表示印度將減少、而非停止採購俄國能源。他說，「莫迪不會向俄國採購那麼多原油，他像我一樣希望戰爭結束；他希望烏俄間的戰爭結束，他們不會採購太多俄國原油」。

東協高峰會 美印可望宣布貿易新協議

印度鑄幣報指出，新德里可能同意逐步降低俄羅斯原油進口，並進口更多美國非基改玉米與豆粕。川普與莫迪可能在本月二十六至二十八日，在馬來西亞吉隆坡舉行的東南亞國協（ASEAN）高峰會期間，宣佈該貿易協議。

儘管新德里尚未證實計畫減少對俄羅斯的原油進口，但一些國有煉油公司已發出減少進口俄油訊號；而俄羅斯原油最大買家的印度信實工業公司（Reliance Industries）已經轉向中東購油。

一名印度官員表示，新德里的貿易談判官員上週在美國展開的貿易談判，取得重大進展，雙方尋求降低關稅、達成協議。

