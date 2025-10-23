央行啟動鈔券改版 500元不會有梅花鹿、200/2000元存廢待討論

時隔24年，中央銀行啟動鈔券改版，引發各界關注，中央銀行總裁楊金龍今日表示，500元鈔券一定會改。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕時隔24年，中央銀行啟動鈔券改版，引發各界關注，中央銀行總裁楊金龍今日表示，500元鈔券一定會改，2000元與200元流通率較低是否繼續發行會進行討論，基本上現行5種面額鈔券都會進行改版，央行會組成諮詢委員會，改版過程將納入公民參與機制，包括可能由民眾投票決定。

央行報告指出，台灣現行鈔券使用約24年，有必要適時升級防偽功能，將採用更直觀、更明顯，且具快速變化及色彩切換效果的先進安全防偽特徵；新版鈔券將參酌國際間「綠色鈔券」發展趨勢，採用更環保的原物料，並強化綠色製程，更符合ESG永續發展目標。硬幣因面額小、數量多、改版效益不高，不列入改版。

楊金龍表示，過去曾評估改版需耗費500億元，主要是硬幣改版成本高，若只有鈔券改版，評估每張成本增加1.5元，總費用要看發行張數而定，且電子支付使用率提升，紙鈔發行量少，成本不會太高，不影響央行預算與繳庫。至於社會成本包含販賣機、停車場等調整，初估為16億元。

楊金龍回應在野黨立委質詢時則再三強調，鈔券改版沒有政治考量。

有立委提到目前500元鈔券正面圖樣為少棒選手、背面為梅花鹿，是否會改版？楊金龍表示，有鑑於梅花鹿現已族群繁衍過多、保育意義轉變，500元面額將重新設計主題，可能朝「運動精神」或「文化象徵」方向調整。

至於改版主題尚未確定，將依程序設立「諮詢委員會」負責主題建議與設計方向。委員會將邀請生態、科技、文化、體育等領域專家，約十餘人組成，由央行遴選，屆時計畫經公民參與投票或網路調查方式決定方向，央行依最終結果進行設計與印製。

原本央行規劃尺寸不變，但有多位立委舉日圓與美元紙鈔為例，建議可以將鈔券尺寸縮小，楊金龍也從善如流表示會納入考量。

