獨家承作花蓮志工保險 凱基人壽全數回捐重建

〔記者高嘉和／台北報導〕體現「We Share We Link」精神，凱基人壽繼第一時間率先響應金管會及衛福部，自10月10日起獨家提供「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，成為國內保險業唯一承作光復鄉志工意外保險的壽險公司外，14日更進一步宣布將回捐相當於本案全數保費之金額給衛福部，持續支持災區重建。

凱基人壽除了以具體行動實踐「金融大回饋」精神，與社會共築良善的正向循環，同時也向中央前進指揮所的辛勤指揮調度，以及志工們於第一線的無私付出，致上最大敬意。

凱基人壽總經理郭瑜玲表示，秉持「We Share We Link」的企業文化，凱基人壽第一時間即義不容辭伸出援手，體現保險以人為本的救急扶危精神，與金管會及衛福部合作試辦「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，將保險本質回饋在守護人群與社會安全的核心價值。

不僅保單設計以公益回饋為核心，凱基人壽在地業務團隊也紛紛自發性成為最強戰力，投入接力清理堆積如山的泥濘、廢棄物等重建家園志工活動，或與公益單位進行暖心服務，從企業內部到與政府單位合作，政府與民間同島一心，持續為災區重建盡一份心力，向國際展現台灣最美的風景是人。

凱基人壽此次與衛福部合作試辦「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，由衛福部擔任要保人，凡經行政院所轄部會調動前來協助接受調度的機具操作員、駕駛等志工，以及中央前進協調所招募之志工，可獲得100萬元的意外身故及意外失能保障。希望能減輕志工與其家屬的憂慮，以實際行動發揮保險業守護社會的正向影響力。

